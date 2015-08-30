عدم همکاری صدا و سیما با فوتسال تاثیر جهانی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدشریف حسینی با اعتقاد براین‌که صداوسیما باید در پخش بعضی از رقابت‌ها مثل مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا تعاملش را بیشتر می‌کرد٬ بیان داشت: گرفتن امتیاز میزبانی این رقابت‌ها به راحتی برای کشور به دست نیامده و عدم پخش تلویزیونی باعث می‌شود که در آینده تصمیم‌گیری‌های مجامع آسیایی و جهانی برای دادن میزبانی مسابقات به ایران خدشه‌دار شود؛ بنابراین باید دراین خصوص دقت بیشتری شود ضمن این‌که توافق بین صداوسیما و فدراسیون بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ماجرای پخش تلویزیونی، ‌بسیاری از رشته‌های ورزشی را دچار مشکل کرده است و در این شرایط، تأکید صداوسیما تنها روی مسابقات لیگ برتر فوتبال و تیم ملی والیبال است که مسلما باید پخش شود اما پخش لیگ یک فوتبال٬ مسابقات فوتسال و برخی از رشته‌های دیگر فراموش شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید براین‌که برای صداوسیما انگیزه‌ای پخش بسیاری از رشته‌های ورزشی وجود ندارد٬ گفت:باتوجه به هزینه بالای پخش و بودجه‌ای که صداوسیما دارد، باید اسپانسری وجود داشته باشد تا بتواند درآمد و هزینه ایجاد کند٬از طرفی نبود توافق بین صداوسیما و فدراسیون‌های ورزشی باعث شده که بسیاری از رشته‌ها حاشیه باشد.

این نماینده ادامه داد: فوتسال با توجه به شرایط موجود باید اسپانسر جذب می‌کرد میداد تا صداوسیما انگیزه پخش را داشته باشد اما این موضوع هم به توافقات اولیه و رفع اختلافات بین صداوسیما و وزارت ورزش یا فدراسیون فوتبال یا هرکدام متولی این موضوع هستند برمی‌گردد.

وی در خصوص پخش تلویزیونی لیگ برتر فوتسال نیز بیان کرد: فدراسیون باید برای پخش لیگ فوتسال به دنبال جذب اسپانسرباشد؛ چراکه صداوسیما باید برای هزینه که دارد، درآمد داشته باشد تا بتواند ادامه حیات دهد؛ ضمن این که وقتی صداوسیما مسابقاتی را پخش میکند برای خود بازیکنان هم ایجاد انگیزه می‌شود و شاهد رفع اشکلات در لیگ خواهیم بود.

رییس کمیته فوتبال و فوتسال فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی افزود: البته بیشتر بازی‌های فوتبال هم هنگامی پخش می‌شود که یکی از طرفین مسابقه، یکی از تیم‌های معروف مرکزنشین باشند که باید بر این موضوع هم دقت شود.

به گزارش خانه ملت٬ ماه گذشته ششمین دوره فوتسال جام باشگاه‌های آسیا در اصفهان برگزار شد و تیم تأسیسات دریایی نماینده ایران دراین رقابت‌ها عنوان قهرمانی را از آن خود کرد اما نکته قابل توجه این بود که این رقابت‌ها پخش تلویزیونی نداشت که این رویه مورد انتقاد مسئولان فوتسالی قرار گرفت.