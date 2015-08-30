مدیرکل جدید اوقاف استان ایلام معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا عابد، قائم مقام سازمان اوقاف و امور خیریه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل اوقاف استان ایلام ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، اظهار کرد: فرصت خدمتگزاری همانند دوران حیات انسان است، روزی به دنیا میآید و زمانی هم از دنیا خواهد رفت اما آنچه که میماند باقیاتالصالحات است.
وی با اشاره به خدمات ارزشمند مدیر کل سابق اوقاف ایلام در این استان، گفت: مدیرانی که به دور از شعارگرایی در عرصه عمل اهتمام میورزند همیشه و در هر کجا موفق، سربلند و سرافراز هستند.
حسین کلانتری، معاون سیاسی استاندار ایلام نیز در این مراسم با اشاره به جایگاه خدمت در نظام جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: مکاتب مختلف نگاه خاصی به زندگی دارند، بعضی صرفاً به لذت مادی میاندیشند اما در مکتب اسلام و مذهب تشیع نگاه متفاوتی وجود دارد، لذت ما در این مکتب، رضایت پروردگار و حرکت در مسیر اهل بیت(ع) است.
وی با بیان اینکه در جمهوری اسلامی در عرصه خدمترسانی این نوع نگاه مد نظر است، گفت: برای خدمت در این نظام باید مثل شهید رجایی آمادگی داشت که در این راه جانش را فدا کرد، باید تلاش کرد نسبت به مسئولیت چنین عشقی در وجود ما متجلی شود.
کلانتری با اشاره به سخنی از شهید بهشتی مبنی بر اینکه، «بین شیفتگی خدمت، تفاوت است میان تشنگان قدرت»، افزود: نباید فراموش کرد که نوع نگاه به مسئولیت در جمهوری اسلامی بر اساس سیره این شهیدان بزرگوار است، بنابراین هر کسی بیشتر در این مسیر حرکت کند قطعاً رضایت پروردگار را بیشتر جلب خواهد کرد.
معاون سیاسی استاندار ایلام همچنین با اشاره به موفقیتهای اخیر در عرصه دیپلماسی، گفت: تیم دیپلماسی کشورمان در مذاکرات هستهای با پشتیبانی رئیس جمهور و حمایتهای مقام معظم رهبری کاری کردند که در تاریخ دیپلماسی جهان ماند و به یک نقطه افتخار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد.
وی با اشاره به اهمیت بکارگیری افراد در جایگاه واقعی خود، بیان کرد: وقتی که افراد در جایگاه حقیقی خود بکارگیری شوند، این یعنی عدالت، وقتی که بهترین افراد مثل دکتر ظریف برای تیم دیپلماسی انتخاب شوند تا اینگونه امروز جمهوری اسلامی در این میدان سربلند باشد.
براساس این گزارش، در پایان این مراسم از خدمات ۳ ساله حجتالاسلام محمد کاروند، مدیر کل سابق اوقاف ایلام تقدیر و در حکمی حجتالاسلام حسن شهیدی به عنوان مدیر کل اوقاف این استان منصوب شد.
یادآور میشود، حسن شهیدی پیش از این به مدت ۷ سال معاونت فرهنگی این اداره کل را بر عهده داشته است.
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