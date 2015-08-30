وزش باد و گرد و خاک در تهران/ باران درشمال و غرب کشور

احد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بر اساس تحلیل آخرین دادههای هواشناسی، امروز به طور موقت از میزان بارش در سواحل شمالی کشور کاسته شده و دمای هوا در سواحل شمالی بطور نسبی افزایش مییابد اما در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در بخشهایی از شمال غرب رشد ابر، رگبار موقتی باران همراه با رعد و برق و وزش باد پیشبینی میشود.
به گفته وی، از فردا با ورود سامانه بارشی فعال به کشور، ابتدا در استانهای واقع در شمال غرب و غرب، به تدریج در سواحل شمالی، بخشهایی از مرکز، جنوب غرب و استانهای واقع در دامنههای البرز مرکزی ابرناکی، بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد پیشبینی میشود روز سهشنبه نیز کاهش دما در نیمه شمالی به ویژه سواحل دریای خزر رخ خواهد داد.
مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با بیان اینکه عصر سهشنبه و روز چهارشنبه دریای خزر مواج خواهد شد اظهار داشت: سامانه بارشی تا روز چهارشنبه در کشور فعال است به طوریکه روز دوشنبه بارش در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان و کردستان و روز سهشنبه علاوه بر استانهای مذکور در استانهای گیلان، مازندران و گلستان از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود.
وظیفه تصریح کرد: در سه روز آینده در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات کرمان و برخی نقاط هرمزگان رگبار موقتی باران، گاهی رعد و برق پیشبینی میشود.
وی افزود: در این مدت برای شرق کشور وزش باد و در پارهای از نقاط گرد و خاک پیشبینی میشود که در منطقه زابل، با طوفان گرد و خاک همراه خواهد بود. همچنین از بعدازظهر روز دوشنبه و طی روز سهشنبه برای جنوب سمنان، شمال اصفهان، قم و جنوب استان تهران به سبب وزش باد شدید، گرد و خاک پیشبینی میشود.
مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی یادآور شد: فردا آسمان تهران کمی ابری، در بعدازظهر ابری، در پارهای نقاط همراه با بارش پراکنده، گاهی با رعد و برق و وزش باد است.بیشینه و کمینه دمای پایتخت در این روز به ۳۴ و ۲۵ درجه سانتیگراد بالای صفر می رسد.
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