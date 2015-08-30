سطح آب سفره های زیرزمینی شهرستانهای ابهر و خرمدره افت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حمید نیا ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح پروژه خط انتقال آب از سدکینه ورس به تصفیه خانه آب شرب شهرستان های ابهر وخرمدره افزود: تامین آب شرب شهرهای ابهر و خرمدره در افق سال ۱۴۰۰ به میزان ۵.۵ میلیون متر مكعب در سال، تامین نیاز آبی هزار و ۵۸۸ هكتار اراضی كشاورزی پایاب سد بمیزان ۷.۵ میلیون متر مكعب در سال درنظرگرفته شده است.

وی ادامه داد: اشتغال زایی در منطقه، افزایش درآمد ملی و منطقه ای، بهبود شرایط زیست محیطی و توسعه اكوتوریسم در منطقه، بهبود کشاورزی و کاهش وابستگی به واردات محصولات کشاورزی و ذخیره و تنظیم سالانه تا ۱۸ میلیون متر مکعب از جریانات سطحی رودخانه کینه ورس از مهمترین اهداف اجرای طرح انتقال آب از سد کینه ورس است.

حمیدنیا اهداف اجرای پروژه خط انتقال آب شرب شهرستانهای ابهر و خرمدره ازسد کینه ورس را عنوان کرد و ادامه داد: تامین آب مشروب شهرستانهای ابهر و خرمدره ، مهمترین مزیت این پروژه است.

مدیرعامل شركت آب منطقه ای زنجان افزود: هم اکنون عملیات اجرای خطوط انتقال سد کینه ورس بصورت کامل به اتمام رسیده و این بخش از طرح، آماده بهره برداری است.

امیرحمید نیا خاطرنشان كرد: تاكنون برای اجرای این پروژه اعتباری بالغ بر۱۲۵ میلیاردریال هزینه شده است.

همچنین مدیر شرکت آبفای زنجان گفت: در حال حاضر آب شهرهای ابهر و خرمدره در مجموع از ۲۵ چاه تامین می شود که ۱۰ مورد مربوط به شهر خرمدره و ۱۵ مورد ان مربوط به شهر ابهر است.

جزقاسمی افزود: به دلیل برداشت از این چاهها و کاهش شدید منابع آب سفرهای زیرزمینی و برای مسدود کردن این چاهها پروژه سد کینه ورس در اولویت طرحهای عمرانی این منطقه قرار گرفت.

وی ادامه داد: فاز اول این طرح که با افتتاح تصفیه خانه سد کینه ورس همراه شده است توانایی ذخیره آب به ظرفیت ۴۰۰ لیتر بر ثانیه را دارا می باشد و در همین زمینه پنج باب مخزن به حجم ۲۳ هزار متر مکعب احداث شده است.

جز قاسمی گفت: این طرح در سال ۸۸ که به منظور ذخیره ۱۲ میلیون متر مکعب آب طراحی شده بود عملا ۲۰ درصد رشد فیزیکی داشت ولی اکنون شاهد راه اندازی فاز نخست این طرح هستیم.