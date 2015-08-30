پاکسازی روستای «حفیر الفوقا» در القملون/ هلاکت ۱۳ تکفیری در ادلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، مناطقی در حومه دمشق پایتخت سوریه هدف حملات خمپاره ای تروریست های تکفیری قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، در جریان این حملات یک زن کشته و ۱۷ غیرنظامی دیگر به شدت مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.

از سوی دیگر، منابع سوری با اشاره به درگیری های داخلی تروریست ها با یکدیگر اعلام کردند: بر اثر انفجار انتحاری که عامل آن یک داعشی بود، علیه جبهه النصره در حومه استان ادلب شماری از تروریست های النصره به دست تکفیری ها کشته شدند.

به گفته شاهدان عینی این انفجار به کشته شدن ۱۳ تروریست جبهه النصره منجر شده است.

این در حالی است که نظامیان ارتش سوریه و نیروهای مردمی این کشور موفق شدند روستای «حفیر الفوقا» واقع در شهر القلمون را از لوث تروریست های داعش پاکسازی کنند.

در جریان عملیات ارتش و نیروهای مردمی سوریه در این روستا، ده ها عنصر تکفیری داعش به هلاکت رسیده و یا زخمی شدند.