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۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۷:۰۹

استرداد متهمان اختلاس ۲۰۰ میلیارد تومانی از امارات

استرداد متهمان اختلاس ۲۰۰ میلیارد تومانی از امارات

دو نفر از مجرمان فراری که متهم به اختلاس از یکی از بانکهای کشور هستند، روز پنجشنبه ۲۲ مرداد ماه گذشته با همکاری پلیس بین الملل نیروی انتظامی از کشور امارات عربی متحده مسترد شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه، این دو نفر به نامهای "ن - د" و "ف – د " تحت تعقیب شعبه ۲۲ مجتمع قضائی امور اقتصادی تهران بودند.

این خبرمی افزاید ، همکاری قضائی با بسیاری از کشورها از جمله دولت امارات در سالهای اخیر بهبود یافته و بسیاری از مجرمین که به خاک امارات گریخته اند در آن کشور تحت تعقیب قرار گرفته اند.

تعدادی از این افراد توسط دولت امارات به ایران تحویل داده شده اند و تعدادی نیز قبل از استرداد برای رهایی از بازداشت مجبور به جلب رضایت شکات شده اند .

این گزارش حاکیست ، دو نفرمتهم که ماه قبل به ایران برگردانده شدند براساس موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و دولت امارات عربی متحده که در سال ۱۳۸۹ لازم الاجرا شده است به کشورمان مسترد شدند.

کد مطلب 2899667

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