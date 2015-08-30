استرداد متهمان اختلاس ۲۰۰ میلیارد تومانی از امارات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه، این دو نفر به نامهای "ن - د" و "ف – د " تحت تعقیب شعبه ۲۲ مجتمع قضائی امور اقتصادی تهران بودند.

این خبرمی افزاید ، همکاری قضائی با بسیاری از کشورها از جمله دولت امارات در سالهای اخیر بهبود یافته و بسیاری از مجرمین که به خاک امارات گریخته اند در آن کشور تحت تعقیب قرار گرفته اند.

تعدادی از این افراد توسط دولت امارات به ایران تحویل داده شده اند و تعدادی نیز قبل از استرداد برای رهایی از بازداشت مجبور به جلب رضایت شکات شده اند .

این گزارش حاکیست ، دو نفرمتهم که ماه قبل به ایران برگردانده شدند براساس موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و دولت امارات عربی متحده که در سال ۱۳۸۹ لازم الاجرا شده است به کشورمان مسترد شدند.