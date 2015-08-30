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۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۷:۱۴

پس از تحمل درد و رنج بیماری؛

امام جمعه سابق پاکدشت درگذشت

امام جمعه سابق پاکدشت درگذشت

پاکدشت - حجت الاسلام علی آل کاظمی که حدود ۱۵ سال امامت جمعه شهرستان پاکدشت را بر عهده داشت، پس از تحمل درد و رنج بیماری دعوت حق را لبیک گفت و به دیار حق شتافت.

به گزارش خبرنگار مهر، روز یکشنبه حجت الاسلام علی کاظمی فرزند مرحوم حجت الاسلام فرج الله کاظمی پس از تحمل یک دوره بیماری سخت دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت.

حجت الاسلام کاظمی بیش از ۱۵ سال امامت جمعه شهرستان پاکدشت را برعهده داشت و در طول این دوران خدمات فراوانی را به مردم این منطقه ارائه کرد که در یاد و اذهان مردم خواهد ماند.

وی در دوران هشت سال دفاع مقدس نیز نقش به سزایی را در حضور مردم در جبهه های جنگ حق علیه باطل داشت و خود نیز با پوشیدن لباس رزم در جبهه های نبرد حاضر شد.

تأسیس حوزه علمیه شهرستان پاکدشت یکی از خدمات ارزشمند مرحوم حجت الاسلام کاظمی بود که در تربیت طلاب و گسترش ارزش های دینی و الهی در این منطقه بسیار موثر بود.

کد مطلب 2899668

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