امام جمعه سابق پاکدشت درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، روز یکشنبه حجت الاسلام علی کاظمی فرزند مرحوم حجت الاسلام فرج الله کاظمی پس از تحمل یک دوره بیماری سخت دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت.

حجت الاسلام کاظمی بیش از ۱۵ سال امامت جمعه شهرستان پاکدشت را برعهده داشت و در طول این دوران خدمات فراوانی را به مردم این منطقه ارائه کرد که در یاد و اذهان مردم خواهد ماند.

وی در دوران هشت سال دفاع مقدس نیز نقش به سزایی را در حضور مردم در جبهه های جنگ حق علیه باطل داشت و خود نیز با پوشیدن لباس رزم در جبهه های نبرد حاضر شد.

تأسیس حوزه علمیه شهرستان پاکدشت یکی از خدمات ارزشمند مرحوم حجت الاسلام کاظمی بود که در تربیت طلاب و گسترش ارزش های دینی و الهی در این منطقه بسیار موثر بود.