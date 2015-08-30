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۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۷:۱۰

هوای تهران سالم است/شهر ری در شرایط هشدار

هوای تهران سالم است/شهر ری در شرایط هشدار

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: هوای پایتخت با ایستادن شاخص ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون روی عدد ۸۰ در وضعیت سالم قرار گرفت.

وحید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای شهر تهران، غلظت تمام آلاینده‌ها به جز  نسبت به روز گذشته کاهش داشته است.

به گفته وی، در حال حاضر میانگین غلظت به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در بیشتر ایستگاه‌ها در حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا در حال حاضر در شرایط  سالم است.

مدیرکل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تصریح کرد: در حال حاضر ایستگاه فرمانداری شهر ری، با ایستادن شاخص ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون روی عدد ۱۵۷ آلوده ترین منطقه پایتخت است.

حسینی اظهار داشت: پیش بینی هواشناسی برای فردای پایتخت حاکی از آسمانی کمی ابری، در بعدازظهر ابری، در پاره‌ای نقاط همراه با بارش پراکنده، گاهی با رعد و برق و وزش باد است. به این ترتیب انتظار می‌رود هوای پایتخت در شرایط سالم باقی بماند.

وی تصریح کرد: اثرات بهداشتی آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در منطقه ناسالم برای گروه‌های حساس شامل افزایش احتمال علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماری قلبی و ریوی، مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماریهای قلبی - ریوی و افراد مسن است لذا توصیه می شود در منطقه ناسالم این افراد فعالیت های طولانی مدت در فضای باز را کاهش دهند.

کد مطلب 2899669

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