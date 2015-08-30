برنامه ای برای کم کردن مجازات های مواد مخدر نداریم

محسنی‌اژه‌ای در ادامه و در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره جرایم مواد مخدر گفت: ما برنامه ای برای کم کردن مجازات های مربوط به مواد مخدر نداریم.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: اینکه گفته می شود مجازات عامل بازدارنده ای نیست و باعث کاهش جرایم نمی شود، بحثی کاملا غیرکارشناسی و غیرعلمی است.

وی افزود: قطعا اگر سوال شود اقدامات ما باعث شده قاچاق مواد مخدر به صفر یا نقطه مطلوب برسد، پاسخ ما منفی است، اما یقینا بی تاثیر نبوده و قطعا برنامه‌ای برای کاهش مجازات مربوط به مواد مخدر نداریم و با قاچاقچیان اصلی و با جابجاکنندگان عمده به شدت برخورد می کنیم.

خبر دریافت رشوه ۱۷ میلیاردی توسط رئیس دفتر یک دادگاه کذب محض است

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر رشوه ۱۷ میلیاردی رئیس دفتر یک دادگاه و همچنین کمبود نیرو و نداشتن امکانات برای مقابله با این فسادها گفت: خبری که مطرح کردید کذب محض است و هیچ دفتری که ۱۷ میلیارد رشوه دریافت کرده باشد، نداریم.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: شاید منظور شما وکیلی باشد که چندی پیش ۳۲ میلیارد حق‌الوکاله گرفت و این دو موضوع با هم متفاوت است.

وی اضافه کرد: اما در مورد بحث دوم شما باید گفت چه دستگاه قضایی و چه هر دستگاه دیگر وقتی با کمبودهایی روبرو می شود باید برای جبران آن تلاش کرد و هر چه این کمبودها کاهش یابند قطعا شاهد کیفیت بهتر امور خواهیم بود.

با وام‌گیرندگان و وام‌دهندگان خاطی برخورد جدی خواهیم کرد

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه بسیاری از افراد وام های کلانی دریافت کردند و نه تنها آن را پرداخت نکرده که به مصارف دیگر نیز رسانده اند، توضیح داد: اینکه برخی وام‌های کلان دریافت کردند و آن را در زمان مقرر پرداخت نکرده و در موارد غیرطرح شده استفاده کردند، حرف درستی است.

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: در این زمینه گاهی بانک ها هم مقصرند که هر کجا مشخص شود به تخلف هر دو رسیدگی خواهد شد، اما باید این تخلف ثابت شود.

وی با بیان اینکه مجرمان در این زمینه با جرایم سنگین روبرو خواهند شد، گفت: هم اکنون در زندان‌ها برخی از این افراد را داریم و پرونده دیگر متهمان نیز در حال بررسی است.

پیگیری جایگزینی حبس برای پزشکان و برخی مشاغل دیگر

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره مجازات جایگزین حبس برای پزشکان گفت: در این زمینه دو بحث مهم وجود دارد اول نگاه ما این است که مجرمینی که حبس آنها را می توان با ظرفیت های موجود به جزای دیگری تبدیل کرد، این جایگزینی صورت گیرد.

محسنی اژه ای افزود: گاهی در زندان بودن برخی افراد مضرتر از بیرون بودن آنها است، لذا می توان این حبس را به موارد دیگر تبدیل کرد. در مورد پزشکانی که سابقه سوء ندارند هم این موضوع صدق می کند.

وی با اشاره به موضوع دوم گفت: مساله دوم این است که این جایگزینی حبس اختصاص به اطبا ندارد. اگر شاغلین حرفه های دیگر هم برایشان این شرایط قابل تحقق باشد، از آن استقبال می شود. ما دنبال آن هستیم که تا می شود افراد زندان نروند.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: دو مساله در این میان باید حتما مورد توجه قرار گیرد. اول اینکه این جایگزینی حبس موجب تجری فرد نشود دوم اینکه نباید با کوچکترین اشتباه، حبس بریده شود.

حکم تبرئه مرتضوی غیرقطعی است/ دادسرا رد مال مهدی هاشمی را پیگیری می‌کند

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر تبرئه سعید مرتضوی در پرونده کهریزک و اینکه آیا این حکم قطعی است؟ توضیح داد: حکم غیرقطعی است و شکات می توانند اعتراض کنند و اعتراض هم کرده‌اند.

محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده های تحقیق و تفحص که از مجلس به قوه قضائیه نیز می آید، گفت: سوال شده که چرا این پرونده ها رسانه ای نمی شود، باید گفت بسیاری از این موارد خودبه‌خود در مجلس قرائت می شود، قوه قضائیه هم بر اساس مستندات حکم می کند اگر مستندات کفایت نکند یا افراد مورد اتهام حرف داشته باشند، این مساله مشمول زمان می شود، اما اینگونه نیست که رسانه ای نشود.

وی درباره رد مال مهدی هاشمی نیز خاطرنشان کرد: این مساله از سوی دادسرا پیگیری و اجرا می‌شود.

پروژه پدیده تعطیل نمی‌شود

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره پرونده پدیده عنوان کرد: پیش از این هم اعلام کردم در چنین پروژه هایی که در صورت توقف کامل مردم متضرر می شوند، باید راهی برای اصلاح وضعیت ایجاد شود.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه در مورد پدیده دو کار اساسی صورت گرفته، توضیح داد: اول اعلام کردیم تبلیغات رسانه ای را حذف کنند که متقاضیان جدیدی وارد نشوند.

محسنی‌اژه‌ای افزود: همچنین خواستیم برخی دفاتر که قیمت کاذب روی سهام گذاشتند و هر روز بهای سهام را اضافه می کردند، تعطیل شوند.

وی اضافه کرد: خودِ مجموعه پدیده هم عنوان کرد حاضر است سهم صاحبان سهام ناراضی را به قیمت سهام به علاوه سود و بر اساس جدول زمان بندی شده به آنها واگذار کند.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: همچنین ستاد ویژه ای در خراسان رضوی به ریاست استانداری تشکیل شد تا بررسی کند این مجموعه چه میزان تخلف در تعدی به زمین های منابع طبیعی، ساخت و ساز غیرمجاز، عدم توجه به مجوزها و... داشته است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: قرار نیست پروژه را تعطیل و مجموعه ها را تخریب کنیم. هر جا خلافی صورت گرفته، قابل اصلاح است، اصلاح می شود تا پول مردم هدر نرود.

پرونده قاتل شهید خلیلی به لحاظ جنبه شخصی مختومه است

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر وضعیت قاتل شهید امر به معروف و نهی از منکر بعد از رضایت خانواده علی خلیلی گفت: این پرونده از نظر جنبه شخصی تمام شده است، اما به لحاظ جنبه عمومی قطعا ادامه دارد.