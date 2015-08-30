به گزارش خبرنگار مهر، در پنجمین نشست هیات اجرایی مجمع شهرداران آسیایی (AMF) نماینده شهر دیاربک در نشست تخصصی کمیته فرهنگی سازمان شهرهای متحد و دولت‌های محلی غرب آسیا و خاورمیانه با ارایه گزارشی ازعملکرد مدیریت شهری قلعه دیاربک و اضافه شدن نام این منطقه به لیست فرهنگی یونسکو اظهارکرد: باتوجه به سابقه تاریخی این شهر و وجود اقوام کرد، ترک و ارمنی و همچنین مذاهب مختلف ما با حمایت های مالی اقدام به احداث کلیسای ارامنه، آکادمی اکراد دیاربک و همچنین بازسازی خانه های سنتی این قلعه و کلیسای سوریانی کرده‌ایم.

وی با تاکید بر لزوم وجود محل اجتماع در این شهر از تصمیم مدیریت شهری دیاربک برای تبدیل زندان قلعه دیاربک به عنوان چهارمین زندان مخوف دنیا به موزه تاریخی خبر داد.

نماینده شهر دیاربک همچنین با تاکید بر ضرورت توجه به قشر ضعیف شهری دراین منطقه گفت: در برنامه ریزی‌های انجام شده مقرر شده است تا ۸۶ خانه سنتی موجود در قلعه دیاربک در جهت انجام اقدامات فرهنگی بازسازی شده و به عنوان سرپناهی برای فقرا در اختیار آنها قرار گیرد و این قشر از مردم این شهر دراین مناطق اسکان داده شوند.

شهردار عثمان قاضی: توزیع روزانه ۸ هزار نان رایگان در شهر عثمان قاضی

در ادامه این نشست شهردار عثمان قاضی (بورسا) با اشاره به تاریخ ۷ هزار ساله این شهر و تعدد مهاجران بالکانی، آناتولی و قفقاز از ضرورت توجه به فرهنگ ها و قومیت های مختلف در بورسا سخن گفت و افزود: ما با توجه به این سابقه تاریخی وتاریخ ۷ هزار ساله شهر بورسا که زمانی به عنوان مرکز تجاری بخشی از جهان مورد توجه قرار بوده وظایف سنگینی را برعهده داریم. به طوری که در برنامه های سال آینده خود احداث خط قطار سریع السیر و اتوبوس بورسا به ازمیر را در دست داریم.

وی ادامه داد: شهرداری عثمان قاضی با دارا بودن ۱۳۶ محله و ۸۲۰ هزار نفر جمعیت برای زنده نگه داشتن آثار فرهنگی اقدامات گسترده ای را انجام داده و هر ساله مسابقات متعددی باجهت گیری فرهنگی در این شهر برگزار می کند که شرکت کنندگان آن از چین تا امریکا را شامل می شود که در این میان برگزاری مسابقه بزرگ اشعار مولانا که به منظور بیشتر شناساندن این شاعر بزرگی برگزار می شود، از جمله این اقدامات است.

شهردار بورسا با تاکید بر ضرورت نگاه مذهبی در مدیریت شهری اظهارکرد: ما هر ساله همزمان با فرارسیدن ماه رمضان فعالیت های فرهنگی و مذهبی خاصی را انجام می دهیم و هر روز از ماه رمضان را با افطاری دادن به ۸۰ هزارنفر از مردم این شهر خاتمه می دهیم.

وی با بیان اینکه شهرداری عثمان قاضی روزانه ۸ هزار نان رایگان میان مردم این شهر توزیع می کند از احداث پروژه های متعدد عمرانی وفرهنگی و همچنین موزه ای خبرداد که در آن تاریخ فتح بدون خون ریزی عثمانی به نمایش گذاشته شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد : هدف ما در شهرداری عثمان قاضی آن است که گذشته ما را به آینده اتصال داده وفرهنگ غنی خود را حفظ کنیم.

نماینده شهر تندیک: استقبال شهر تندیک از حضور دانش آموزان و هنرمندان ایرانی در جشنواره های سالانه این شهر

در ادامه این نشست تخصصی نماینده شهر تندیک با ابراز خرسندی از حضور در تهران به عنوان یکی از تمدن های شرق و اسلام به ارایه بخشی از اقدامات فرهنگی انجام شده در شهر خود پرداخت و اظهارکرد: ما هرماه میزبان ۴۰۰ برنامه فرهنگی، فستیوال و نمایشگاه بین المللی در شهر خود هستیم و هرساله جشنواره بزرگی در روز ۲۳ آوریل به عنوان جشنواره کودک برگزار می کنیم.

وی افزود: این جشنواره که امسال دهمین دوره آن به حضور ۲۳۵ گروه سرود دانش آموزی در سراسر دنیا برگزار می شود با اقدامات خاصی به دنبال گسترش فرهنگ و انتقال موضوعات فرهنگی پیگیری می شود.

نماینده شهر تندیک گفت: نکته جالب در برگزاری این جشنواره آن است که تمامی کودکان حاضر دراین جشنواره توسط خانواده های ساکن در شهر تندیک اسکان داده می شوند و دانش آموزان حاضر در این مراسم که از سراسر دنیا به این شهر سفر می کنند با حضور در خانه ها شهر تندیک با فرهنگ مردم این شهر آشنا می شوند.

وی با اشاره به استقبال شهرداری تندیک از حضور گروه های دانش آموزی ایرانی در این جشنواره برای سا ل۲۰۱۶ از برگزاری جشنواره بین المللی صنایع دستی با حضور ۴۳۵ هنرمنمد از ۱۵۰ کشور دنیا و ۳ هنرمند ایرانی خبرداد.

وی در پایان این نشست با تقدیر از پیشنهاد نماینده یکی از شهرهای ایران برای برگزاری نمایشگاهی تحت عنوان شعر جهانی از این کمیته تخصصی خواست که برگزاری این نمایشگاه را در سال آینده دستور کار خود قرار دهد.

گیل آبادی: تهران شبکه اجتماعی، فرهنگی و هنری گسترده‌ای است

رئیس مرکز ارتباطات وامور بین الملل شهرداری تهران نیز در نشست کمیته فرهنگی سازمان شهرهای متحد و دولت های غربی آسیا و خاورمیانه در حاشیه پنجمین نشست هیات اجرایی مجمع شهرداران آسیایی، تهران را به عنوان مجموعه ای فرهنگی در فرآیند بین المللی دانست.

شهرام گیل آبادی با بیان این مطلب افزود: تهران در زمینه فرهنگی و هنری از اماکن گسترده ای برخوردار است، به طوری که تهران بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ مکان فرهنگی ورزشی و اجتماعی در تهران وجود دارد و این فضاها شبکه های فرهنگی و اجتماعی شهر تهران را تشکیل می دهد.

وی در ادامه با بیان اینکه روزانه ۱۹۳ تئاتر، ۷۳ موسیقی و نشست های علمی و دانشگاهی برگزار می شود، تصریح کرد: این فعالیت های فرهنگی و هنری به ما کمک می کند تا تهران به عنوان شهری دانش محور در نیا مطرح شود.

رئیس مرکز ارتباطات وامور بین الملل شهرداری تهران در ادامه به افزایش صندلی های سینماها اشاره و خاطر نشان کرد: در سال های اخیر به ظرفیت صندلی های سینما های محله ای، منطقه ای و فرامنطقه ای از سوی شهردار تهران افزوده شده است.

گیل آبادی به بهره مندی از دیپلماسی شهری به منظور گفت و گوی بین شهرها اشاره کرد و گفت: تهران به عنوان مجموعه ای فرهنگی وهنری برای اجرای برنامه های مشترک، مستقل و تبادلی در شهر تهران در فرآیند های بین المللی فعالیت می کند.

وی اشاره کرد: تهران به عنوان موزه ای وسیع تمام امکانات فرهنگی هنری اجتماعی یک جهان شهر را در خود دارد. خلاقیت ها و رکوردهای بی نظیر مدیریت شهری تهران برای دنیا می تواند آموزش های زیادی داشته باشد.

گیل آبادی تاکید کرد، شرکت کنندگان در کمیته حمل ونقل مجمع شهرداران آسیایی متفق القول بر این باورند که در دهه اخیر در حمل ونقل عمومی تهران انقلابی ایجاد شده است

شهرهای آسیا از مشکلات یکسانی رنج می‌برند

شهردار آنتالیا هم با اشاره به مشکلات مشترک شهرهای آسیا در حوزه خدمات شهری گفت: نباید از الگوهای غربی برای حل مشکلات موجود استفاده کرد.

ابراهیم اوریم در حاشیه دومین روز از نشست هاAMF اظهار داشت: آنتالیا یکی از شهرهای عضو AMF است و تجربه سال های گذشته نشان می دهد که دستاوردهای این نشست می تواند در بهبود خدمات شهری موثر باشد.

وی افزود: به عقیده من، همکاری بین شهرهای آسیایی و تبادل اطلاعات برای شناسایی و ارائه راهکارهای پیشنهادی بسیار مهم است. از این رو، آنتالیا همواره تلاش می کند تا در تمامی این نشست ها حضور پیدا کند و از کم و کیف مشکلات شهرهای آگاه شود و در مرحله بعد مسائل شهری را با سایر کارشناسان مرح کند.

شهردار آنتالیا با بیان اینکه به اشتراک گذاری مشکلات شهرهای آسیایی مانع الگوبرداری از راهکارهای خارجی می شود گفت: با همکاری و اتحاد میان کشورهای اسلامی می توان شاهد اوج گیری فرهنگ آسیایی و بازگشت به دوره های باشکوه قبل بود.

تجربیاتAMF موجب تحول آسیا می‌شود

رییس هیات مشاوران شهرداری بانکوک هم با اشاره به بازدید روز گذشته خود از فضاهای فرهنگی و گردشگری تهران گفت: پس از چندین بار بازدید از تهران می توانم بگویم که سرعت پیشرفت در این شهر شگفت انگیز است.

والوپ سواندی در حاشیه دومین روز از نشست هیات اجرایی مجمع شهرداران آسیایی(AMF ) با تاکید بر دستاوردهای این نشست طی پنج سال گذشته اظهارداشت: AMF در سالهای گذشته با رشد بسیار خوبی روبرو بوده و هر ساله به تعداد شهرهایی که در این نشست شرکت می کنند افزوده می شود.

وی افزود: زمانی که تجربه هایی را به اشتراک می گذاریم و مشکلاتمان را بدون هیچ چشم داشتی مطرح می کنیم می توانیم امیدوار باشیم که در آینده ای نزدیک به راه حل های مفیدی دست پیدا کنیم.

رییس هیات مشاوران شهرداری بانکوک با بیان اینکه بسیاری از پیشنهادهای مطروحه نوآورانه بوده اند و مورد استقبال قرار گرفتند تصریح کرد: ادامه این نشست ها طی سالهای آینده آسیا را با تغییر چشم گیری مواجه می کند.

سواندی در ادامه با اشاره به بازدید خود از بخش های فرهنگی و گردشگری تهران عنوان کرد: من در گذشته چنین بار از تهران بازدید کردم و هر بار با اتفاقات جالبی روبرو شدم. این بار نیز زیبایی های تهران مرا مجذوب خود کرد.

وی افزود: پیشرفت تهران، ساخت پل های دو طبقه و گسترش خطوط مترو در کنار مکان های تاریخی از مهمترین ویژگی های تهران و نشانه پیشرفت این شهر است.

همکاری بیشتر شهرهای آسیایی در عرصه مدیریت، مهندسی و آموزش

در ادامه این اجلاسنشست دو روزه تخصصی حمل و نقل و ترافیک مجمع شهرداران آسیایی که به میزبانی شهرداری تهران در پایتخت کشورمان افتتاح شد، معاون شهردار تهران در این نشست گفت: در سده اخیر حضور خودرو ها پیامد های منفی در پی داشته وتراکم و ازدحام ترافیک وآلودگی های زیست محیطی بخشی از عوارض حمل ونقل بر حیات شهری بوده وساکنان شهر ها ناچار به پذیرش این امر شده اند

سید جعفر تشکر هاشمی اضافه کرد:بدون شک آسیا کاروان علم و فرهنگ جهان است و تاریخ کهن چند هزار ساله و وجود تمدن های بزرگ از غرب تا شرق این قاره پهناور شاهد این ادعاست. آسیا ۶۰ در صد از جعمیت کل جهان را در خود جای داده و این جمعیت عظیم شهرها را به عنوان مراکز فعالیت ها وتعاملات اقتصادی واجتماعی خود برگزیده به طوری که ۶۵ تا ۹۰ درصد فعالیت اقتصادی کشور های آسیایی در محدوه شهر ها اتفاق می‌افتد.

وی با اعلام این که فعالیت بشر از ابتدای تاریخ تا امروز نیازمند تحرک و جابه جایی وبه عبارتی حمل ونقل است، تاکید کرد:البته در سده اخیر حضور خودرو ها پیامد های منفی در پی داشته وتراکم و ازدحام ترافیک وآلودگی های زیست محیطی بخشی از عوارض حمل ونقل بر حیات شهری بوده وساکنان شهر ها ناچار به پذیرش این امر شده اند.

معاون شهردار تهران با اشاره به این که یکی از مهم ترین وظایف مدیران شهری کاهش این عوارض نا خوشایند است اظهار کرد:مسولان شهری با ایجاد شهر های پویا، ایمن، جذاب وپایدار برای زیست هرچه بهتر شهروندان باید اهتمام کنند ودر این مسیر سیستم حمل ونقل شهری باید سیستمی سازمان یافته منظم قابل اعتماد ومطلوب باشد.

تشکری هاشمی با طرح این سوال که چگونه باید ارتباط بین حمل ونقل شهری و محیط شهری وشهروندان را دوستانه تر کنیم، تصریح کرد: قطعا پاسخ به این سوال تنها در ساخت راه های جدید وافزایش ظرفیت معابر موجود خلاصه نمی شود بلکه پاسخ گویی به تقاضای حمل ونقل عمومی را باید به مدیریت حمل ونقل تبدیل کنیم.

وی با بیان اینکه برای این منظور باید گذر از مدیریت عرضه کاهش تقاضای سفر وهدایت تمایل مردم به استفاده از مدهای حمل ونقل عمومی را در دستور کار داشته باشیم اضافه کرد:این هدف باا فزایش چشمگیر مطلوبیت حمل و نقل عمومی دست یافتی خواهد بود.

معاون شهردار تهران با اشاره به این که این اقدامات توسعه و بهبود شرایط مدهای حمل ونقلی پاک به ویژه تردد پیاده ودوچرخه واستفاده از وسایل حمل ونقل برقی می تواند راه گشا باشد اضافه کرد:به صورت خلاصه وبه عنوان اساسی ترین راهبرد اهداف، اندیشه مدیران شهری باید معطوف به شهر های انسان محور باشد.

تشکری هاشمی در تعریف شهرهای انسان محور تصریح کرد:شهر های انسان مدار شهر هایی هستند که در آن ها هدف زیست و جابه جایی آن ها در اولویت اول قرار دارد و جابه جایی خودروها در اولویت دوم است. البته برخی از شهرهای آسیایی گام های بلندی در این زمینه برداشته اند و به سیستم حمل ونقل مطلوب نزدیک شده اند.

وی با بیان این که برخی شهر ها بخشی از مسیر را پیموده اند وبخش دیگری هم در آغاز راه هستند اضافه کرد: یکی از اهداف این نشست به اشتراک گذاشتن تجربیات و دانسته های شهرهای آسیایی است تا با آموختن این تجارب بتوانیم تحول در سیستم حمل و نقل شهرهای این قاره را سرعت بیشتری ببخشیم.

معاون شهردار تهران با اشاره به این که پیش بینی بررسی این ساز و کاری برای کارشناسی دقیق تر تصریح کرد: شناسایی و ارائه راه کارها موفق شهرها برای حرکت در مسیر دست یابی به شهرهای انسان محور و هماهنگ با الگوی توسعه های پایدار از دیگر اهداف نشست مذکور است.

تشکری هاشمی با بیان این که به این منظور ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی شبکه محور در دستور کار قرار دارد تصریح کرد: در این پایگاه ایده ها اعتبارات واطلاعات برنامه های توسعه حمل ونقل شهری به اشتراک گذاشته می شود وپایگاه مذکور به محفلی به هم افزایی وهم سویی در اجرای سیاست های توسعه پایدار وحرکت به سمت شهر های انسان محودر تبدیل خواهد شد.

وی در پایان با تاکید براین که در این نشست دو روزه ضمن آشنایی با ساختار حمل و نقل برخی از شهرهای آسیایی و برخی از نهاد های بین المللی پیرامون سازو کار برای عملیاتی کردن ایجاد پایگاه اطلاعاتی فوق بحث وتبادل نظر می شود خاطر نشان کرد:ایجاد تعامل بین شهر های آسیایی وشناسایی راهکار های گسترش همکار های اعضا با یک دیگر در سه عرصه مدیریت، مهندسی وآموزش از جمله مهمترین موضوعاتی است که در نشست تخصصی کمیته حمل ونقل ترافیک شهرهای آسیایی مد نظر قرار خواهیم داد

در این نشست امیر جعفرزاده مدیرکل حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری ها گزارشی از وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی در تهران و سایر شهرهای کشور ارایه کرد و در ادامه نیز مرتضی خشایی پور، معاون مطالعات سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با معرفی سامانه های حمل و نقلی شهر تهران، پیشرفت های چشمگیر حمل و نقل عمومی تهران را در قالب توضیحاتی ارایه داد.

در ادامه سیامک مقدم، نماینده برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد در ایران جابجایی در شهرها را از منظر ایمنی مورد بررسی قرار دارد و لزوم تامین حمل و نقل و ایمنی را مورد تاکید قرار دارد.

هو شاینگ، معاون دبیرکل گوانجو نیز با معرفی ناوگان حمل و نقل شهری گوانجو و مقایسه آن با تهران از ویژگی های مشترک این ۲ کلان شهر یاد کرد و لزوم استفاده از تجربیات این ۲ شهر آسیایی را مورد تاکید قرار داد.

در ادامه جیک کنگ چان رییس سازمان شهروندان جهانی (wco) که مقر آن در هنگ کنگ قرار دارد، در ارتباط با حمل و نقل و ریلی و آبی و هوایی و در مجموع حمل و نقل برون شهری توضیحاتی را ارایه داد و بر اهمیت حمل و نقل درون شهری به موازات سایر مدهای حمل و نقلی تاکید کرد.

در پایان نشست سیدغلامرضا شیرازیان، دبیر علمی جلسه با طرح اولویت ها و توصیه های مطرح شده در جلسه مذکور در خصوص متن بیانیه پایانی این نشست و مواردی که در لحاظ کردن در متن مذکور مورد تاکید اعضا قرار دارد، توضیح داد.

از جست و جوی نفت در تجریش تا رصد شهر با ۱۰۰۰دوربین

شهرداران آسیایی همچنین از خطوط حمل و نقل پایتخت بازدید کردند. دراین بازدید عصرگاهی که به وسیله اتوبوس های دو کابین جدیدالورود خطوط بی. ار. تی انجام شد شهرداران آسیایی پس از بازدید از خطوط بی. ار. تی به عمیق ترین ایستگاه مترو(تجریش) رفته و از نزدیک با سریعترین وسیله عمومی تهران آشنا شدند.

شهرداران آسیایی با حضور در ایستگاه تجریش از عمیق ترین ایستگاه مترو ابراز تعجب کرده و حتی یکی از شهرداران به شوخی عنوان کرد که اگر کمی پایین تر می رفتند حتما به نفت می رسیدند.

یکی از سوالات متداول شهرداران این بود که طول پله های برقی به چه میزان است و چند دستگاه پله برقی استفاده شده که عبدالله پور معاون امور ایستگاه های مترو نیز به سوالات آنها پاسخ می داد.

در ادامه شهرداران و مشاوران شهرداران شهرهای آسیا با استفاده از مترو به ایستگاه طالقانی رفته و از آنجا از مرکز کنترل ترافیک شهر تهران بازدید کردند که تعدد و پوشش دوربین ها سطح تهران برای آنها جالب بود به گونه ای که شهردار بیروت پوشش دوربین ها در شهر تهران را فوق العاده عنوان کرد و مهندس وزیری نیز توضحاتی را در خصوص سابقه این مرکز ارایه کرد و گفت: مرکز کنترل ترافیک شهر تهران ۲۴ سال قبل با۳۰ عدد دوربین و در محلی به متراژ ۱۰۰ متر آغاز به کار کرد اما حالا با بیش از هزار دوربین و هزار و ۲۰۰ کیلومتر فیبرنوری اختصاصی نسبت به ثبت تخلفات و رصد دایم وضعیت شهر در سه شیفت کاری می پردازد.

تهران الگوي احداث مترو براي ۸ شهر ايران است

مديركل حمل و نقل عمومي و ترافيك شهري سازمان شهرداري‌ها كه به نمايندگي از وزارت كشور در كميته حمل و نقل و ترافيك شهرهاي آسيايي حضور يافته بود در این نشست گفت : ۵۷ ميليون نفر از جمعيت ۷۹ ميليون نفري ايران، شهرنشين هستند كه ۸ و نيم ميليون در تهران و مابقي آن‌ها در يك هزار و ۲۴۲ شهر ديگر كشور پهناورمان زندگي مي كنند.

امير جعفرپور افزود: در ساختار مديريتي ايران، وزارت راه و شهرسازي، مديريت راه‌هاي برون‌شهري و شهرداري‌ها، مديريت راه‌هاي درون‌شهري را بر عهده دارند و پليس راهنمايي و رانندگي نيز به عنوان مجري قانون، عهده‌دار اجراي قوانين و مقررات ترافيكي در شهرها و جاده‌هاست.

وي با اشاره به اين كه در حال حاضر ۱۶ ميليون دستگاه خودروي سواري و علاوه بر آن ميليون‌ها دستگاه موتورسيكلت در كشورمان در حال تردد هستند، اظهار كرد: قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت كه در سال ۲۰۰۷ مورد تصويب قرار گرفت، جايگزين خودروهاي استاندارد و نو به جاي خودروهاي آلاينده و فرسوده و نيز استفاده از سوخت‌هاي مركب همچون گاز و سي‌ان‌جي به جاي بنزين و گازوييل را مورد توجه قرار داد.

جعفرپور با بيان اين كه در حال حاضر ايران با دو ميليون دستگاه خودرو سي‌ان‌جي حركت مي‌كنند، اولين و پيشروترين كشور جهان در استفاده از اين سوخت است، تصريح كرد: خودروهايي كه از سوخت‌هاي با آلايندگي كمتر استفاده مي‌كنند، بايد به تدريج جاي خودروهايي كه با سوخت‌هاي آلاينده فسيلي كار مي-كنند را بگيرند.

وي با اشاره به اين كه بودجه حمل و نقل درون ‌شهري در كشورمان سالانه ۴ ميليارد دلار و حمل و نقل برون شهري نيز سالانه ۶ ميليارد دلار است، اظهار كرد: هم اكنون در شهرهاي كل كشور، ۱۲ هزار دستگاه تاكسي ون، ۳۰۰ هزار دستگاه تاكسي، ۳۰ هزار دستگاه مسافربر شخصي تحت نظارت و نيز ۳۴ هزار دستگاه اتوبوس و ميني‌بوس در قالب ناوگان حمل و نقل شهري در اقصي نقاط كشور، مشغول خدمات‌رساني به شهروندان هستند.

جعفرپور با بيان اين كه گسترش چشمگير ايستگاه‌ها و خطوط مترو در تهران، متروي اين كلان شهر را به الگوي موفق احداث مترو براي ۸ كلان شهر ديگر ايران تبديل نموده، تصريح كرد: هم اينك عمليات اجرايي ساخت مترو، علاوه بر تهران، در شهرهاي مشهد، اصفهان، تبريز و شيراز با جديت در دست پيگيري است.

مديركل حمل و نقل عمومي و ترافيك شهري سازمان شهرداري‌‌ها در پايان با تأكيد بر اين كه حركت به سمت خصوصي سازمان در خدمات ناوگان حمل و نقل عمومي در شهرهاي كشور در دستور كار اين سازمان قرار دارد، خاطرنشان كرد: متعهد شده‌ايم تا ۶۰ درصد ناوگان حمل و نقل شهري را خصوصي‌سازي كنيم كه البته تاكنون نسبت به واگذاري ۳۰ درصد ناوگان به بخش خصوصي اقدام كرده‌ايم.

پیشرفت ایران در حمل و نقل و ترافیک قابل توجه است

مشاور انجمن شهرداران بنگلادش هم در پنجمین نشست هیات اجرایی مجمع شهرداران آسیایی گفت: تهران نسبت به بنگلادش در حمل و نقل و ترافیک پیشرفت قابل توجهی داشته است.

عبدالله خان در پنجمین نشست هیات اجرایی مجمع شهرداران آسیایی با بیان این مطلب که شهر تهران از نظر حمل و نقل و ترافیک پیشرفته تر از بنگلادش است، افزود: به لحاظ تراکم جمعیت و ترافیک جوابگوی حمل و نقل عمومی این کشور نیست.

بي آر تي سواري شهرداران آسيا در تهران

در ادامه این اجلاس، بیش از ۵۰ نفر از ميهمانان داخلي و خارجي مجمع شهرداران آسيايي كه اكثر آن‌ها عضو كميته حمل و نقل و ترافيك شهرهاي آسيايي بودند، در قالب يك تور فني نيم‌روزه از نزديك در جريان چگونگي مديريت و كنترل هوشمند ترافيك شهر تهران و نيز نحوه خدمات‌رساني ناوگان حمل و نقل عمومي به مسافران در دو بخش مترو و بي‌آرتي قرار گرفتند.

در اين بازديد كه از محل اقامت ميهمانان اين اجلاس در هتل آزادي تهران آغاز شد، اعضا حاضر در اين تور با استفاده از دو دستگاه اتوبوس دو كابين تندرو از مسير شمال به جنوب و جنوب به شمال خط ۴ بي‌آر‌تي در محور چمران ديدن نموده و سپس از طريق خط ۷ بي‌آر‌تي در محور جنوب به شمال خيابان حضرت ولي‌عصر (عج)، وارد ايستگاه متروي تجريش شدند.

ميهمانان حاضر پس از بازديد از اين ايستگاه به عنوان بزرگ‌ترين ايستگاه متروي خاورميانه يكي از عميق‌ترين ايستگاه‌هاي متروي جهان به عمق ۵۱ متر، از طريق قطار مترو و با همراهي علي عبداله پور جانشين فني مدير عامل شركت بهره‌برداري مترو به ايستگاه متروي طالقاني رفتند ودر طول اين سفر زيرزميني با حضور در كابين راهبر مترو از نزديك با چگونگي هدايت قطار مترو آشنا شدند.

براساس اين گزارش، حاضران در اين تور فني با حضور در مركز كنترل ترافيك از نزديك با چگونگي مديريت و كنترل ۲۴ ساعته و تمام وقت ترافيك كلان‌شهر ۹ ميليون نفري تهران قرار گرفتند و پس از ارائه توضيحات مبسوطي تمام وقت از سوي مهندس ايلوش وزيري مدير عامل شركت كنترل ترافيك و مهندس همايون فتاحي مدير مركز كنترل ترافيك شهرداري تهران، پرسش‌هاي خود را در خصوص ساز و كار فعاليت اين مركز و نحوه هدايت هوشمند ترافيك تهران، مطرح کردند.

در جريان ديدار از مركز كنترل ترافيك به ميهمانان اعلام شد تهران با ۱۵۰۰ دوربين نظارت تصويري به صورت لحظه به لحظه پايش مي‌شود، ضمن اين كه ۱۴۰۰ دوربين ثبت تخلف نيز تخلفات ترافيكي رانندگان خودروها را به صورت شبانه‌روزي ثبت مي‌كنند و همچنين اين موضوع كه به منظور اتصال اين دوربين‌ها به سيستم هوشمند مركزي، بيش از ۱۲۰۰ كيلومتر فيبرنوري به كار رفته مورد تأكيد قرار گرفت.

اين گزارش مي‌افزايد، ميهمانان حاضر در بخش ديگري از بازديد خود از استوديو صداي شهر راديو تهران كه به فاصله هر ۱۵ دقيقه يك دقيقه، اخبار و پيام‌هاي ترافيكي و به فاصله هر ۲۵ دقيقه ۵ دقيقه، اخبار و گزارش‌هاي شهري را به رانندگان و شهروندان اعلام مي‌كند، ‌ آشنا شدند.

اعضاي حاضر در اين تور فني در پايان بازديد نيم‌روزه خود از پاركينگ مكانيزه ايرانشهر ديدن كرده و از نزديك با چگونگي احداث پاركينگي با ظرفيت قابل توجه در فضايي محدود و نيز ساز و كار فعاليت اين مراكز خدماتي كه احداث آن‌ها در محدوده مركزي و نقاط شلوغ شهرها مي‌تواند بسيار مؤثر باشد، آشنا شوند.

پیشنهاد تشکیل اتحادیه گردشگری آسیایی

در پنجمین نشست هیات اجرایی مجمع شهرداران آسیایی (AMF) محمد خدادادی، دبیر کل مجمع شهرداران آسیا در نشست در اجرایی مجمع AMF با ارایه گزارشی از اقدامات دبیرخانه این مجمع و گزارشات مالی سال آینده از اعضای حاضر در این نشست خواست تا به منظور کارآمد تر شدن اقدامات اجرایی در نشست های آتی پیشنهادات خود را ارایه دهند چراکه تبادل هر چه بیشتر اطلاعات باعث تقویت مجمع بعدی شهرداران آسیایی خواهد شد.

سوران بیفرام از بایکوک با تاکید بر لزوم پرداختن به ریشه های فرهنگی معضلات شهری از اعضای حاضر دراین نشست خواست تا بحث آموزش جوانان در مسیر اهداف شهری را در دستور کار مجمع بعدی قرار دهند.

همچنین محمد بذری از شهر سیدای لبنان با اشاره به موفقیت اتحادیه های مختلف دنیا پیشنهاد تشکیل اتحادیه گردشگری آسیایی را به منظور هدایت گردشگران به کشورها و شهرای مختلف آسیا و همچنین ایجاد استانداردهای مشترک گردشگری در میان شهرهای خود را ارایه کرد.

نماینده شهر آنتالیا در این نشست با تاکید بر ضرورت توجه سابقه غنی فرهنگی کشورهای عضو AMF گفت: متاسفانه علیرغم زبان های غنی عربی، فارسی و ترکی، اعضای حضور در این نشست صحبت های خود را به زبان انگلیسی عنوان می کند. از این رو من این پشنهاد را به اعضای حاضر می دهم تا در شهرهای خود اقدام به تشکیل آموزش های زبان عربی، فارسی و ترکی کند تا بتوانیم در دوره های آتی این مجمع همگی با زبان مشترکی با یکدیگر تبادل اطلاعات کنیم.

نماینده شهر آنتالیا تاکید کرد: من قطعا پس از اتمام این مجمع و بازگشت به آنتالیا برنامه ای برای آموزش زبان فارسی به دانش آموزان این شهر ارایه خواهم کرد.

نماینده شهر شیراز نیز در این نشست با استقبال از بحث ایجاد اتحادیه گردشگری آسیایی خواستار اضافه شدن موضوع گردشگری مذهبی و زیارتی به این اتحادیه شد و با اشاره به وقوع جنگ های متعدد در برخی از کشورهای عضو این مجمع از اعضای این نشست خواست تا کمیته ای با عنوان تقریب مذاهب و ادیان تحت AMF تشکیل دهند.

وی همچنین با ذکر پروژه های بسیار موفق آسیایی خواستار ایجاد مدل مدیریت پروژه مشترک در مجمع شهرداری های کشورهای آسیایی شد و برای تبادل فرهنگی هر چه بیشتر از اعضا خواست تا ایجاد هفته های فرهنگی را برای تقویت هر چه بیشتر اقتصاد گردشگری وتبادل فرهنگی شهرها در دستورکار خود قرار دهند.

در ادامه این نشست رییس سازمان توسعه گردشگری شهر تبریز گفت: ما به مجمع شهرهای آسیایی پیشنهاد میکنیم تا هر ساله با معرفی شهرهای خلاق آسیا زمینه های فرهنگی همچون برگزاری نمایشگاه ها وجشنواره های مختلف صنایع دستی و هفته های فرهنگی را دستور کار خود قرا دهد.