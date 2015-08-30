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۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۷:۲۷

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش:

نباید در مدارس سلایق سیاسی حاکم شود

نباید در مدارس سلایق سیاسی حاکم شود

اصفهان – معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت:نباید درمدارس سلایق سیاسی حاکم شود بلکه باید دراین مراکز برای افزایش مشارکت در انتخابات برنامه ریزی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کفاش ظهر یکشنبه در همایش جمع‌بندی برنامه‌های پروژه مهر ۹۴ که در تالار ادب اصفهان و با حضور مدیران و کارکنان آموزش و پرورش استان اصفهان برگزار شد با بیان اینکه استان اصفهان همچون گذشته می‌تواند در بسیاری از شاخص‌های آموزشی و پرورشی برای تمام کشور الگو باشد، اظهار داشت: باید توجه داشت که نقطه به نقطه این استان پهناور کلاس درسی است که باید در آن آموزش گرفت و برای مثال می توان به گلستان شهدای اصفهان اشاره کرد که قهرمانان کشورمان با آرامش، نظم و دسته‌بندی خاص در آنجا آرمیده‌اند.

وی در ادامه با اشاره به نزدیک شدن به بازگشایی مدارس و قرار گرفتن در آستانه ماه مهر ابراز داشت: در این راستا باید نسبت به ایجاد فضای شاد و بانشاط برای حضور دانش آموزان و به ویژه دانش آموزان مقطع اول ابتدایی تدابیر خوبی اندیشیده شود.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه جشن آغاز مهر باید به جشنی ملی تبدیل شود، افزود: از این رو پیشنهاد می‌شود در برگزاری این مراسم در مدارس علاوه بر فضاسازی‌ مناسب از هنرمندان، خاطره گویان دفاع مقدس و انقلاب و مسئولان دعوت به عمل آید.

وی با بیان اینکه امروزه دانش آموزان نسبت به رفتن به مدرسه به اندازه‌ای که ما در گذشته علاقه داشتیم تمایلی ندارند، گفت: از این رو ما باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که فضای شادتر و جذاب‌تری را در مدارس ایجاد کنیم تا دانش آموزان رغبت بیشتری برای دل کندن از خانه داشته باشند.

ترویج مثبت اندیشی منطقی در جامعه از وظایف عمده آموزش و پرورش

کفاش در ادامه ترویج مثبت اندیشی منطقی در جامعه را نیز از وظایف عمده آموزش و پرورش دانست و گفت: با ترویج مثبت اندیشی منطقی در جامعه و جلوگیری از توسعه تفکرات منفی بدون اساس در جامعه می‌توان به میزان قابل توجهی همدلی و همزبانی را ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه زیبایی‌های موجود در کشور ایران بسیار زیاد است و معطوف ساختن ذهن جامعه به این زیبایی‌ها‌ می‌تواند‌ نشاط اجتماعی را افزایش دهد، اضافه کرد: از جمله این زیبایی‌ها در دولت تدبیر و امید می توان به بالا بردن سطح دیپلماسی کشور اشاره کرد که این اقدام باعث شده است که بسیاری از تجار و بزرگان اقتصاد جهان برای مشارکت با کشور ایران صف بکشند.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه سال جاری ابراز داشت: باید هوشیار باشیم که سلیقه‌های سیاسی بر مدارس حاکم نشود چرا که وظیفه ما حمایت از «الف» و «ب» نیست و باید از این ظرفیت تنها برای افزایش مشارکت عمومی در انتخابات استفاده شود.

کفاش برگزاری مجامع علمی، سیاسی و منطقی در مراکز آموزش و پرورش با حضور معلمان و کارکنان آموزش و پرورش را ضروری خواند و افزود: در این مجامع باید نیروهایی تربیت شود که حرف حساب بزند، حرف حساب بشنود و تحلیل منطقی و کارساز داشته باشد.

دو برابر شدن بودجه آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید

وی در ادامه با اشاره به دو برابر شدن بودجه آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید گفت: در آغاز کار دولت یازدهم آموزش و پرورش بیش از ۴ هزار میلیارد تومان بدهی داشت که در حال حاضر ۳ هزار میلیارد تومان آن پرداخت و یک هزار میلیارد تومان آن هنوز باقی است و به زودی پرداخت خواهد شد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه نوسازی بافت‌های فرسوده و توجه به وضعیت معیشتی معلمان در دستور کار ویژه است، افزود: بنابر قول سخنگوی دولت امید می‌رود نخستین وصولی دریافت شده را صرف نوسازی مدارس و تامین معیشت معلمان کنیم البته برای این منظور رقم سنگین بودجه نیاز است.

وی در ادامه استفاده از ظرفیت مشارکت بخش خصوصی در توسعه و تجهیز مدارس را امری مهم خواند و افزود: باید توجه داشته باشیم که نمی‌توان وظایف آموزش و پرورش را واگذار کرد و از این رو اداره مدارس باید به صورت حاکمیتی اتفاق بیفتد.

کفاش با اشاره به اینکه مشارکت تنها کمک‌های مادی نیست، تاکید کرد: مشارکت بدین معنا است که افراد خود را در امر تعلیم و تربیت سهیم بدانند. در صورتی که تعلیم و تربیت اتفاق نیافتد آینده کشور به خطر می‌افتد ما ناچار هستیم از مشارکت‌ دیگران استفاده کنیم.

سازمان دانش‌آموزی یک موقعیت عالی برای جذب مشارکت‌ها است

معاون پرورشی و فرهنگی وزير آموزش و پرورش با بیان اینکه تربیت نیروی انسانی توسط آموزش و پرورش یک مقوله مهم و سرمایه جامعه است، افزود: سازمان دانش‌آموزی یک موقعیت عالی برای جذب مشارکت‌ها است.

کفاش به ساماندهی نیروی انسانی و دغدغه دلواپسان اشاره کرد و افزود: آموزش و پرورش طی دو سال گذشته حتی یک نیروی استخدامی هم نداشته است و این در حالی است که ۲۵ هزار نیروی این سازمان بازنشست شده‌اند.

وی با بیان اینکه در سال آینده بیش از ۵ هزار نیروی فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان با برگزاری آزمون در شهریور ماه وارد بدنه آموزش و پرورش کشور می‌شود، اضافه کرد: باید توجه داشته باشیم که در چهار سال اخیر طرحی بر آموزش و پرورش تحمیل شد که در حال حاضر نمی‌توان از اجرای آن سرباز زد و امیدواریم تا دو سال آینده مشکل کمبود و مازاد نیرو در مقاطع مختلف برطرف شود.

کد مطلب 2899677

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