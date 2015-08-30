نباید در مدارس سلایق سیاسی حاکم شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کفاش ظهر یکشنبه در همایش جمع‌بندی برنامه‌های پروژه مهر ۹۴ که در تالار ادب اصفهان و با حضور مدیران و کارکنان آموزش و پرورش استان اصفهان برگزار شد با بیان اینکه استان اصفهان همچون گذشته می‌تواند در بسیاری از شاخص‌های آموزشی و پرورشی برای تمام کشور الگو باشد، اظهار داشت: باید توجه داشت که نقطه به نقطه این استان پهناور کلاس درسی است که باید در آن آموزش گرفت و برای مثال می توان به گلستان شهدای اصفهان اشاره کرد که قهرمانان کشورمان با آرامش، نظم و دسته‌بندی خاص در آنجا آرمیده‌اند.

وی در ادامه با اشاره به نزدیک شدن به بازگشایی مدارس و قرار گرفتن در آستانه ماه مهر ابراز داشت: در این راستا باید نسبت به ایجاد فضای شاد و بانشاط برای حضور دانش آموزان و به ویژه دانش آموزان مقطع اول ابتدایی تدابیر خوبی اندیشیده شود.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه جشن آغاز مهر باید به جشنی ملی تبدیل شود، افزود: از این رو پیشنهاد می‌شود در برگزاری این مراسم در مدارس علاوه بر فضاسازی‌ مناسب از هنرمندان، خاطره گویان دفاع مقدس و انقلاب و مسئولان دعوت به عمل آید.

وی با بیان اینکه امروزه دانش آموزان نسبت به رفتن به مدرسه به اندازه‌ای که ما در گذشته علاقه داشتیم تمایلی ندارند، گفت: از این رو ما باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که فضای شادتر و جذاب‌تری را در مدارس ایجاد کنیم تا دانش آموزان رغبت بیشتری برای دل کندن از خانه داشته باشند.

ترویج مثبت اندیشی منطقی در جامعه از وظایف عمده آموزش و پرورش

کفاش در ادامه ترویج مثبت اندیشی منطقی در جامعه را نیز از وظایف عمده آموزش و پرورش دانست و گفت: با ترویج مثبت اندیشی منطقی در جامعه و جلوگیری از توسعه تفکرات منفی بدون اساس در جامعه می‌توان به میزان قابل توجهی همدلی و همزبانی را ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه زیبایی‌های موجود در کشور ایران بسیار زیاد است و معطوف ساختن ذهن جامعه به این زیبایی‌ها‌ می‌تواند‌ نشاط اجتماعی را افزایش دهد، اضافه کرد: از جمله این زیبایی‌ها در دولت تدبیر و امید می توان به بالا بردن سطح دیپلماسی کشور اشاره کرد که این اقدام باعث شده است که بسیاری از تجار و بزرگان اقتصاد جهان برای مشارکت با کشور ایران صف بکشند.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه سال جاری ابراز داشت: باید هوشیار باشیم که سلیقه‌های سیاسی بر مدارس حاکم نشود چرا که وظیفه ما حمایت از «الف» و «ب» نیست و باید از این ظرفیت تنها برای افزایش مشارکت عمومی در انتخابات استفاده شود.

کفاش برگزاری مجامع علمی، سیاسی و منطقی در مراکز آموزش و پرورش با حضور معلمان و کارکنان آموزش و پرورش را ضروری خواند و افزود: در این مجامع باید نیروهایی تربیت شود که حرف حساب بزند، حرف حساب بشنود و تحلیل منطقی و کارساز داشته باشد.

دو برابر شدن بودجه آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید

وی در ادامه با اشاره به دو برابر شدن بودجه آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید گفت: در آغاز کار دولت یازدهم آموزش و پرورش بیش از ۴ هزار میلیارد تومان بدهی داشت که در حال حاضر ۳ هزار میلیارد تومان آن پرداخت و یک هزار میلیارد تومان آن هنوز باقی است و به زودی پرداخت خواهد شد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه نوسازی بافت‌های فرسوده و توجه به وضعیت معیشتی معلمان در دستور کار ویژه است، افزود: بنابر قول سخنگوی دولت امید می‌رود نخستین وصولی دریافت شده را صرف نوسازی مدارس و تامین معیشت معلمان کنیم البته برای این منظور رقم سنگین بودجه نیاز است.

وی در ادامه استفاده از ظرفیت مشارکت بخش خصوصی در توسعه و تجهیز مدارس را امری مهم خواند و افزود: باید توجه داشته باشیم که نمی‌توان وظایف آموزش و پرورش را واگذار کرد و از این رو اداره مدارس باید به صورت حاکمیتی اتفاق بیفتد.

کفاش با اشاره به اینکه مشارکت تنها کمک‌های مادی نیست، تاکید کرد: مشارکت بدین معنا است که افراد خود را در امر تعلیم و تربیت سهیم بدانند. در صورتی که تعلیم و تربیت اتفاق نیافتد آینده کشور به خطر می‌افتد ما ناچار هستیم از مشارکت‌ دیگران استفاده کنیم.

سازمان دانش‌آموزی یک موقعیت عالی برای جذب مشارکت‌ها است

معاون پرورشی و فرهنگی وزير آموزش و پرورش با بیان اینکه تربیت نیروی انسانی توسط آموزش و پرورش یک مقوله مهم و سرمایه جامعه است، افزود: سازمان دانش‌آموزی یک موقعیت عالی برای جذب مشارکت‌ها است.

کفاش به ساماندهی نیروی انسانی و دغدغه دلواپسان اشاره کرد و افزود: آموزش و پرورش طی دو سال گذشته حتی یک نیروی استخدامی هم نداشته است و این در حالی است که ۲۵ هزار نیروی این سازمان بازنشست شده‌اند.

وی با بیان اینکه در سال آینده بیش از ۵ هزار نیروی فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان با برگزاری آزمون در شهریور ماه وارد بدنه آموزش و پرورش کشور می‌شود، اضافه کرد: باید توجه داشته باشیم که در چهار سال اخیر طرحی بر آموزش و پرورش تحمیل شد که در حال حاضر نمی‌توان از اجرای آن سرباز زد و امیدواریم تا دو سال آینده مشکل کمبود و مازاد نیرو در مقاطع مختلف برطرف شود.