اجرای پروژه های مختلف برای کاهش مهاجرت روستائیان ضروری است

نبه گزارش خبرنگارمهر، علی تعالی بعد از ظهر یکشنبه در آیین افتتاح فاز نخست طرح هادی روستای عربلو به کمبود آب در کشور اشاره کرد و با تاکید بر اینکه بحران آب فقط مختص به روستاها نیست بلکه همه کشور با این مشکل رو به رو هستند، افزود: با صرفه‌جویی در مصرف آب و استفاده از روش‌های نوین آبیاری باید به سمت مدیریت مصرف آب برویم و روش غرقابی را در کشاورزی کنار بگذاریم.

وی در ادامه به اجرای طرح هادی در روستاها اشاره کرد و اظهارداشت: امیدواریم سال آینده با استفاده از اعتبارات ماده ۱۸۰ برخی از مشکلات روستاییان را بر طرف کنیم و بتوانیم مردم را در روستاها ساکن کنیم و از مهاجرت آنها به شهرها جلوگیری کنیم چرا که این مهم هم به نفع شهرهاست و هم منجر به توسعه و ابادانی روستاهای می شود.

رئیس بنیاد مسکن شهرستان همدان هم در حاشیه این مراسم با بیان اینکه روستای عربلو جزو روستاهای بخش مرکزی و دهستان سنگستان است، گفت: این روستا دارای ۱۲۳ خانوار با ۴۴۱ نفر جمعیت است.

محسن پورقاسمی با اشاره به اینکه طرح هادی روستای عربلو در سال ۸۴ تهیه و اجرای آن از سال ۹۰ آغازشده است، افزود: تاکنون ۲ هزار و ۷۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات استانی و ملی به منظور اجرای هادی روستای عربلو هزینه شده است.

وی اعتبارمصوب سال ۹۳ روستای عربلو ۱۷۰۰ میلیون ریال از محل ماده ۱۸۰ و ملی عنوان کرد و یادآورشد: این میزان اعتبار به طور ۱۰۰ درصد تخصیص یافته است.

محسن پورقاسمی به اقدامات انجام شده از ابتدای اجریا طرح هادی در روستای عربلو اشاره کرد و گفت: ۴۰۰۰ مترمربع تخریب و بازگشایی معابر، پنج هزار متر مربع زیرسازی آسفالت، ۱۶۰۰ متر طول جدول‌گذاری، ۷۰۰ متر جابه‌جایی شبکه برق ار جمله این اقدامات است.

وی تعداد تسهیلات پرداختی به مردم به منظور بهسازی منازل روستایی را ۴۵ فقره عنوان کرد و افزود:همچنین ۱۰۲ جلد سند مالکیت برای مردم این روستا صادر شده است.