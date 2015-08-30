لزوم استفاده از امکانات سازمان اوقاف برای خدمات رسانی به زوار

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی ظهر یکشنبه در دیدار با قائم مقام سازمان اوقاف و امور خیریه کشور اظهار داشت: ترویج فرهنگ وقف در کشور و استان ایلام یکی از مهمترین وظایف سازمان امور اوقاف است.

وی بیان داشت: استان ایلام دارای بقاع متبرکه زیادی است که باید تلاش شود این بقاع به قطب فرهنگی در استان تبدیل شوند.

حجت الاسلام لطفی اظهار داشت: مردم استان ایلام اعتقاد خاصی به بقاع متبرکه دارند که باید امکانات آنها افزایش پیدا کند تا مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: سازمان اوقاف و امور خیریه کشور دارای ظرفیتهای خوبی است که باید در راستای خدمات رسانی به زوار به خصوص در ایام مذهبی شلوغ سال مثل اربعین از این امکانات بهره برد.

عبدالرضا عابد قائم مقام سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در این دیدار با اشاره به افزایش موقوفات در کشور، گفت: خوشبختانه فرهنگ وقف در استان ایلام طی سالهای اخیر از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است.

قائم مقام سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در ادامه گفت: سازمان اوقاف و امور خیریه کشور آمادگی دارد تا در راستای نیات واقفان به‌ زائران عتبات عالیات خدمت‌رسانی ‌کند.

وی افزود: استان ایلام برای سه سال پیاپی رتبه نخست وقف در کشور را به دست آورده است.

گفتنی است عبدالرضا عابد صبح امروز به منظور شرکت در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل جدید اوقاف و امور خیریه استان ایلام به این استان سفر کرده بود.

با حکم نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، حجت الاسلام حسن شهیدی به عنوان سرپرست جدید اداره کل اوقاف و امور خیریه استان ایلام معرفی و از خدمات حجت الاسلام محمد کاروند تقدیر شد.