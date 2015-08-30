پیگیر حل مشکلات معیشتی و درمانی فرهنگیان هستم

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از ظهر امروز علیاصغر فانی در مراسم افتتاح مرکز رفاهی، آموزشی توحید اظهار کرد: با افتتاح مرکز توحید در شهر تهران شاهد بازگشایی چهارمین مرکز رفاهی، آموزشی ویژه بیماران صعبالعلاج فرهنگی در کشور هستیم.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: درمان، اسکان و معیشت فرهنگیان در کنار افزایش حقوق آنها توسط دولت یازدهم پیگیری میشود و علی رغم محدودیتهایی که در این زمینه وجود دارد شاهد موفقیتهایی هم بودهایم.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم فرهنگیان به وجود چنین مراکزی نیاز نداشته باشند اما تلاش کردهایم تا در شهرهایی که قطبهای درمانی کشور در آنها مستقر هستند، مراکزی را ویژه اسکان همراهان و بیماران فرهنگی افتتاح کنیم.
فانی ادامه داد: امیدواریم با اجرای رتبهبندی معلمان از مهرماه 94 براساس مصوبه دولت گام دیگری را در کاهش فاصله دریافتی معلمان با سایر کارکنان دولت شاهد باشیم و شایستگی حرفهای معلمان افزایش یابد. به گونهای که سال تحصیلی 94-95 را با شادابی بیشتر و توانمندی بالاتر آغاز کنیم.
وزیرآموزش و پرورش افزود: تلاش میکنیم تا در برنامه ششم توسعه احکامی را پیشبینی کنیم که سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت افزایش یابد و براین اساس توانمندی و اختیارات برای استفاده از منابع موجود گسترش یابد.
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