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۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۸:۰۲

رئیس دفتر «کالین پاول» وزیر امور خارجه اسبق آمریکا اعلام کرد:

روسیه هرگز تهدیدی برای ناتو محسوب نمی شود

روسیه هرگز تهدیدی برای ناتو محسوب نمی شود

یک مقام عالی رتبه پیشین در وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد نگرانی کسانی که روسیه را تهدیدی برای ناتو قلمداد می کنند، بی مورد است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «لورنس ویلکرسون» رئیس دفتر «کالین پاول» وزیر امور خارجه اسبق آمریکا اعلام کرد مقامات کنونی و پیشین غربی، روسیه را مسئول و عامل ایجاد جنگ در اوکراین دانسته اند و لذا اغلب مسکو را به عنوان تهدیدی برای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) اعلام می کنند. این نگرانی ها بی پایه و اساس است.

ویلکرسون گفت: روسیه هیچ برنامه ای برای حمله به لیتوانی، استونی و یا هیچیک از اعضاء ناتو ندارد. این موضوعی است که مسکو نیز ماه هاست بر آن تأکید کرده است.

ویلکرسون تصریح کرد که مناقشه کنونی بیشتر ریشه سوء تفاهمی دارد.

وی که از جمهوریخواهان محسوب می شود به سران واشنگتن، پاریس، برلین، لندن و مسکو هشدار داد تا از بروز جنگ پرهیز کرده و راه دیپلماسی را در پیش بگیرند.

ویلکرسون از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ رئیس دفتر «کالین پاول» وزیر امور خارجه اسبق آمریکا بود. وی در سال ۲۰۰۳ به ریاست هیأت بازبینی اطلاعات جاسوسی سازمان سیا منصوب شد.

کد مطلب 2899703

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