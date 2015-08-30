۵۰۰ روستای استان زنجان به شبکه اینترنت متصل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شهامی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان امسال ۲۵هزار روستای بالای بیست خانوار در کشور دارای اینترنت می شوند که بیش از ۵۰۰ روستا نیز در این استان به شبکه اینترنت متصل خواهند شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۸۷۷ روستا به شبکه تلفن ثابت در سطح کشور متصل شده اند که این اتصال از طریق واگذاری موبایل روستایی است که از این تعداد ۲۲ روستای استان نیز به شبکه تلفن ثابت وصل می شوند.

شهامی گفت: با تحقق این مهم هیچ روستای بالای ۲۰ خانواری از این خدمات محروم نخواهند بود همچنین با ایجاد دفاتر پیشخوان دولت که شعبات پست بانک به شمار می روند روستائیان می توانند از خدمات اینترنتی و الکترونیکی این دفاتر نیز استفاده کنند.

شهامی افزود: سال های گذشته در حوزه تحقیق و پژوهش شاهد مشکلاتی بودیم به طوری که پژوهشگاه فعال در این زمینه منحل شد ولی در سال های اخیر در دولت تدبیر و امید پژوهشگاه و مرکز تحقیق ارتباطات و فناوری اطلاعات احیا و به بازوی توانمند در حوزه ارتباطات در کشور تبدیل شد چرا که این پژوهشگاه قابلیت ها و توانمندی های بسیار زیادی دارد.

وی ادامه داد:استان زنجان برای قطب شدن شدن در این حوزه تمام ظرفیت های زیر ساختی ،فنی و نیروی انسانی را دارا است مشکل اصلی که وجود دارد نشات گرفته از مسائل فرهنگی است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اظلاعات استان زنجان گفت: با توجه به پیشرفت و توسعه تکنولوژی در بخش های مختلف ارائه خدمات ارتباطی به صورت نسل جدید ارتباطات۳G و ۴G مور توجه بوده است.

شهامی افزود: بهره برداری از مرکز ترآورد پذیری تلفن همراه نیز در دهه فجر امسال محقق خواهد شد زیرا با بهره برداری از این مرکز رقابت بین اپراتورهای مختلف در جهت ارائه خدمات با کیفیت بالا افزایش می یابد.

شهامی تصریح کرد: با تلاش های صورت گرفته از سال گذشته این محدودیت برداشته شده و اپراتورهای همراه اول و ایرانسل نیز می توانند نسل جدید ارتباطات را ارائه دهند.

وی ادامه داد: برگزاری بیست برنامه استارت آپ ویکند را برای حمایت از شرکت های دانش بنیان داشتیم لذا ما این آمادگی رابرای حمایت از اقداماتی که زیر ساخت های لازم در این حوزه را فراهم می کند را داریم.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اظلاعات استان زنجان گفت: یکسان سازی کدها،افزایش ظرفیت پهنای باند در سطح کشور از دیگر اقدامات این وزارتخانه به شمار می رود.