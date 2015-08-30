با الگوی محله محوری اشتغال پاره وقت تقویت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه احمد میدری معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در حاشیه همایش پیشگیری از اعتیاد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص تاثیر رویکرد محله محوری در ایجاد اشتغال و فرصت های شغلی، اظهار داشت: در این ساز و کار، افراد بر اساس تخصص و دانش خود در محدوده ای خاص، خدمات ارائه می کنند و بدین ترتیب اشتغال پاره وقت در محلات تقویت می شود.

وی افزود: در این فرایند با منابع اندک سازمان بهزیستی، خدمات سازنده ای به مردم محلات ارائه می شود و بدین ترتیب کسی که تخصص پرستاری دارد در محدوده ای خاص به ایفای نقش می پردازد و تمامی پول پرداختی نصیب نیروی انسانی فعال می شود.

میدری گفت: امیدواریم با افزایش و گشایش بودجه ای که حاصل می شود، به تدریج برنامه ها به نحو دقیق تری به مرحله اجرا گذاشته شود.

وی در خصوص تقویت امکانات زیر ساختی در شهرستان ملارد افزود: کلنگ درمانگاه ۶۴ تختخوابی در روستای امیر آباد این شهرستان زده شد و با توجه به قول مساعدی که داده شده، مقرر است تا سال آینده به بهره برداری برسد.

معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی عنوان کرد: با برنامه ریزی های انجام شده، مقرر است تخت های بیمارستانی این مرکز درمانی نیز در سه سال آینده تامین شود که در ارتقای سطح خدمات درمانی منطقه تاثیر گذار است.

میدری یادآور شد: کلنگ شهرک صنعتی ملارد نیز در آینده ای نزدیک زده خواهد شد و با انجام امور اداری مربوطه، بستر و زمینه آغاز عملیات احداث این پروژه فراهم می شود.