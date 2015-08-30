صادرات ۳۶۲ میلیون دلاری انواع کالا از گمرکات آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی راستی بعداز ظهر یک شنبه در نشست خبری با خبرنگاران ضمن تشریح کارهای انجام گرفته در حوزه تجارت اظهار داشت: در بخش داخلی کشور حدودا ۲ میلیارد دلار صادرات داشته ایم.

وی صادرات انجام گرفته از گمرکات استان را یک میلیارد دلار دانست و گفت: ۵۰ درصد این صادرات از طریق گمرکات استان ما صادر شده است.

راستی کل کالاهای صادر شده از گمرکات استان در چهارماهه اخیر را ۳۶۲ میلیون دلار خواند و افزود: در چهار ماهه سال ۹۴ افزایش ۸ درصدی داشته ایم.

قائم مقام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی با اشاره به مشکلات موجود درحوزه صادرات گفت: بازگشت و انتقال وجوهات ازمهم ترین مشکلات صادرات است که به علت وجود تحریم ها، برگشت و انتقال وجوهات صادرکنندگان امکان پذیر نیست.

وی تصریح کرد: به دلیل تحریم های موجود، در حوزه صادرات فرش و فلزات رنگی کاهش داشته ایم که این کاهش حالت کلی و کشوری دارد و تنها مختص استان ما نیست.

وی رقم کاهش صادرات را ۲۰۰ میلیون دلار خواند و افزود: در حوزه صادرات فرش نسبت به سال گذشته ۷ درصد کاهش و در بقیه موارد افزایش ۸ درصدی داشته ایم.

وی در این راستا ادامه داد: در کل کشور صادرات ۶۳۲ میلیون دلاری به ۸۵ کشور جهان صادرشده است که در مقایسه با سال قبل ۸ درصد افزایش داشته است به خصوص در صادرات میوه.

وی با اشاره به صدور و تمدید کارت بازرگانی و پذیرش و اعزام هیئت های تجاری، تعداد کارت های صادروتمدید شده را ۱۴۲۰ فقره خواند و از اعزام هیئت های تجاری به کشور آلمان خبرداد و افزود: شانزدهم مهرماه جاری هیئت های تجاری ما به آلمان اعزام خواهند شد.

وی تعداد ثبت نام کنندگان این هیئت را ۲۰ نفر خواند و افزود: تا کنون ۲۰ نفر ثبت نام نموده اند. وی با بیان این که مهلت ثبت نام تمام شده گفت: باوجود اتمام مهلت ثبت نامی، علاقه مندان می توانند بدون هیچ ممنوعیتی ثبت نام کنند.

وی در ادامه با اشاره به اعزام هیئت های پیشین گفت: در گذشته نیز اعزام داشته ایم و ۳۰ نفربه باکو اعزام شده بودند و استان آذربایجان شرقی رتبه اول در تجارت را داشته است.

قائم مقام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی ضمن اشاره به همایش سالانه ادامه داد: بیست و یکم و بیست و دوم سال گذشته همایش سالانه در استان برگزار شد و برگزاری مجدد همایش ملی صادرات در تبریز جزو برنامه های جاری ماست.

وی این سازمان را زبان گویای صادرات برشمرد و گفت: در بحث واردات و صادرات کالااستان آذربایجان شرقی بعد از تهران جزو استان های برتر است.

راستی دربخش پایانی سخنان خود ضمن اشاره به شکل گرفتن میزکالای روسیه، ترکیه، آذربایجان و عراق، صادرات میوه به روسیه را یک فرصت مناسب در حوزه صادرات دانست و گفت: این افزایش ۸ درصدی در حوزه صادرات میوه بوده است.

فعالیت ۸۲ شرکت های پخش در آذربایجان شرقی

معاون حوزه نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی نیز در ادامه این نشست خبری ضمن اشاره به رسالت این حوزه، رسالت اصلی آن را پیشگیری از تخلفات، جلوگیری از اجحاف در حوزه مصرف کنندگان و ایجاد امنیت در بازار دانست و گفت: نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بر کلیه بخش های خدمات دولتی و خصوصی و تعاونی نظارت دارد.

وی تعداد بازرسین فعال در سطح استان را ۲۰۰ نفر، ناظرین افتخاری را ۵۰۰ نفر اعلام کرد و افزود: در طول سال ۹۳ و پنج ماهه منتهی به سال ۹۴، ۳۸۶ مورد بازرسی از سطح بنگاه ها انجام گرفته و افزون بر تذکرات لازم برای اصلاح روندها ۱۶ هزار و ۳۷۰پرونده به بازرسی معرفی شده اند و ۱۷ هزار و ۹۷۵ مورد تخلف به ثبت رسیده و ۳۴ هزار و ۲۵۰مورد شکایت گزارش شده و ۴۳۱ مورد نیز دردست برسی است.

معاون حوزه نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی ضمن اشاره به عدم درج قیمت، تقلب، عدم صدور فاکتور، کم فروشی و عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی، آن ها را از بیش ترین تخلفات ثبت شده برشمرد.

وی در پایان تعداد شرکت های پخش استان را ۸۲ شرکت و تعداد رایزن ها را ۲۰ نفر معرفی کرد.