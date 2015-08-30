۳ روستای فیروزکوه فاقد برق هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه حمیدرضا مشهدی عباسی نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی در حاشیه افتتاح پست برق ۴۰۰ کیلو ولتی شهرستان فیروزکوه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پست برق ۴۰۰ کیلو ولتی شهرستان فیروزکوه پروژه بزرگی است که امروز افتتاح و به بهره برداری رسید.

مشهدی عباسی افزود : این پروژه تا کنون بیش از ۳۴ میلیارد تومان هزینه در بر داشته که برای تقویت پست های برق استان تهران بوده لذا اعتبار تکمیلی آن ۴۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.

وی ادامه داد : متاسفانه در گذشته به علت ساختار قدیمی توزیع برق، علاوه بر خاموشی های مکرر، هدر رفت توزیع برق را داشتیم که این خود ضرر زیادی برای وزارت نیرو به همراه داشت که با افتتاح این پروژه، مشکلات برطرف شده است.

این نماینده مجلس گفت: طی دو سالی که از عمر دولت تدبیر و امید می گذرد به روستاهای کبوتر دره، گِرا و پلنگ آب برق رسانی شده است و امیدواریم مشکل برق روستاهای عروس پران، سرخدشت و جلیل آباد نیز به زودی حل شود

همچنین ظهر امروز مشهدی عباسی به همراه نوذر ایروانی رئیس درمانگاه تامین اجتماعی، مصطفی طاووسیان رئیس اداره تامین اجتماعی، آرمین وزیریان رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) و معاونین از قسمت های مختلف اداره و درمانگاه تامین اجتماعی فیروزکوه بازدید به عمل آوردند.

مشهدی عباسی در حاشیه این بازدید به بررسی مشکلات درمانی شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه پرداخت و فراهم کردن دستگاه های مورد نیاز بیماران و علت عدم حضور پزشکان فوق تخصص و متخصص را خواستار شد.

همچنین حمیدرضا مشهدی عباسی به همراه ابوالفضل زمانی نژاد بخشدار مرکزی فیروزکوه و محسن سبحانی مدیر عامل شرکت تامین ماسه طی بازدید از کارخانه تأمین ماسه ضمن بررسی مشکلات، خواستار رفع هرگونه مشکلات در عدم جابجایی این کارخانه به خارج از شهر فیروزکوه شد