شکوفایی استعداد ها در قطب دوم جودوی کشور نیازمند حمایت بیشتر است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمودی روز یکشنبه در نشست خبری در سالن اجتماعات اداره‌ کل ورزش و جوانان خراسان رضوی بیان کرد: این استان به عنوان قطب دوم جودوی کشور بستر و توانایی قابل توجهی در سطوح قهرمانی و افزایش سهمیه المپیکی دارد که دستیابی به هدف نیازمند توجه و حمایت است.

وی با بیان اینکه تاکنون در تعداد ۱۳ شهرستان هیئت جودو فعال شده است افزود: کمبود های موجود در شناسایی ظرفیت‌های جودو شهرستان‌ها با ضعف اساسی روبرو است.

وی ادامه داد: در راستای شناسایی و پرورش استعداد های ورزشکاران فعال در این رشته نسبت به فعال سازی سه پایگاه قهرمانی در مشهد، قوچان و چناران اقدام شده است.

وی با اشاره به اینکه دو نفر از جودوکاران این استان برای اعزام به رقابت های المپیک ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ برزیل استحقاق لازم را دارا هستند بیان کرد: حضور این افراد در المپیک نیازمند حمایت بیشتر مسئولان است.

وی افزود: در این راستا سعید ملایی و جواد محجوب قهرمانان جودوی خراسان رضوی از شانس زیادی برای اعزام به رقابتهای المپیک ۲۰۱۶ «ریودوژانیروی» برخوردار هستند که بعد از کسب حد نصاب لازم در قالب تیم ملی جودو به المپیک اعزام می شوند.

وی گفت: با وجود اینکه ناکامی جواد محجوب قهرمان جودوی خراسان رضوی با این همه سابقه در ورزش کشور رخ داد اما باید آن را به عنوان حواشی مسابقات آسیایی در نظر گرفت چراکه خوشبختانه وی در حال حاضر از آمادگی ذهنی کاملی برای حضور در رقابت‌های پیش رو دارد.

محمودی با تاکید بر این موضوع که سرمایه گذاری در این رشته و حمایت جدی می تواند به پرورش قهرمانان بزرگی از این خطه منجر شود ادامه داد: در حال حاضر ۱۵ نفر از ورزشکاران خراسان رضوی در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان عضو تیم ملی هستند.

وی با اشاره به موفقیت های جودوکاران خراسان رضوی در رده‌های مختلف سنی گفت: در سال گذشته در رقابت‌های قهرمانی کشور ورزشکاران استان نوفق به کسب هشت مدال نقره و برنز شدند.

وی همچنین با اشاره به حضور ضعیف در بخش بانوان گفت: تیم جودوی خراسان رضوی امسال با عنوان تیم پاس ثامن الحجج(ع) در لیگ برتر جودو حضور می یابد و سعی می کنیم با جذب حامی مالی مشکلات مالی اعزام تیم را کاهش دهیم.