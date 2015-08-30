امنیت و اقتدار موجود در کشور به برکت خون شهیدان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود دینی عصر یکشنبه در مراسم گرامیداشت شهدای دولت در شهرستان اهر عملکرد دولت و پروژه های افتتاح شده در سراسر کشور را چشمگیر اعلام کرد و اظهار داشت: منافقین و تروریست ها باعث شهادت حدود ۱۷ هزار نفر به غیر از شهدای جنگ تحمیلی از عالمان و فرهیختگان کشور شده اند.

وی با بیان اینکه شهیدان رجایی و باهنر الگوی امروز مسئولان هستند، افزود: هدف کشورهای غربی از تعلیم و تربیت گروه های تروریستی تحت سلطه درآوردن کشورهای مسلمان منطقه بوده و مبارزه با تروریسم و دشمنان اسلام از اولویت های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

امام جمعه موقت اهر با اشاره به اینکه ادعای آمریکا و همپیمانانشان در مبارزه با تروریست های تکفیری دروغ است، ادامه داد: تروریست های داعش همان دست پرورده های آمریکا، اسرائیل و عربستان است که با پول این کشورها هر روز تعداد زیادی از مسلمانان کشته می شوند.

حجت الاسلام دینی کشورهای غربی و استکبار را غیر قابل اعتماد دانست و گفت: تنها پیام شهدای انقلاب اسلامی و دولت به مردم حفظ ارزش های دینی و عشق به ولایت فقیه است.

وی شهدا را همانند شجره طیبه عنوان کرد و بیان داشت: اندیشه های شهیدان رجایی و باهنر در راستای تقویت قدرت کشور و حفظ دستاوردهای پیروز انقلاب و مظاهر اسلامی بود.

امام جمعه موقت اهر اضافه کرد: مبارزه با تروریسم و استکبار تنها برای زمان خاص معین نبوده و تعطیل شدنی نیست.

حجت‌الاسلام دینی با اشاره به اینکه ریاست و مسئولیت به معنی جمع آوری ثروت و بی توجهی به امورات مردم نیست، تصریح کرد: امنیت و اقتدار امروز کشور را به شهدا مدیون هستیم، آنها با ازخودگذشتگی ایران را در مقابل تهاجمات دشمنان بیمه کرده اند.

وی خدمات تمامی دولت ها را بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مهم ارزیابی کرد و گفت: امروز خدمات و امکانات دولت در همه نقاط دور دست ایران قابل مشاهده است.

امام جمعه موقت اهر در پایان با تاکید براینکه مشارکت و همکاری مسئولین و مردم در راستای توسعه و آبادانی منطقه موثر است، خاطرنشان کرد: اجرا و تبعیت از قوانین توسط دولت و ملت ضروری است.