مردم حماسه اقتصادی را لمس خواهند کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه و همزمان با آخرین روز از هفته دولت و با حضور سید حسین هاشمی استاندار تهران و جمعی از مسئولان و مدیران محلی، چندین پروژه عمرانی در شهریار به بهره برداری رسید.

هاشمی در بدو ورود به شهرستان شهریار مورد استقبال مسئولان این شهرستان قرار گرفت و با حضور در گلزار شهدای شاهدشهر این شهرستان با آرمان های بلند معمار کبیر انقلاب اسلامی و شهدای جنگ تحمیلی تجدید میثاق کرد.

استاندار تهران در جریان این سفر به همراه جمعی از مسئولان، جاده خروجی شاهدشهر شهریار به جاده ساور که کمک شایانی را در توسعه حمل و نقل این منطقه می کند، افتتاح کرد.

هاشمی سپس با حضور در سالن ورزشی شهید باکری و به منظور توسعه فضاهای ورزشی این منطقه، این سالن را افتتاح و به بهره برداری رساند.

استاندار تهران در حاشیه افتتاح پروژه های عمرانی شهرستان شهریار همزمان با هفته دولت با اشاره به موفقیت تیم مذاکره کننده هسته ای ایران اظهار داشت: تیم مذاکره کننده هسته ای توانست با شجاعت و صلابت از حقوق و منافع کشور دفاع کند.

هاشمی با تأکید بر عزت و اقتدار کنونی نظام اسلامی ادامه داد: امروز جمهوری اسلامی ایران در اوج عزت و اقتدار قرار دارد و مذاکره قدرت های بزرگ جهان بر سر میز میذاکره با ایران نشان دهنده بزرگی ماست.

وی با تأکید بر توجه دولت به بخش اقتصادی گفت: دولت در حوزه اقتصادی برنامه های متعددی دارد و حماسه اقتصادی در این عرصه رقم خواهد خورد و آحاد جامعه آن را لمس خواهند کرد.