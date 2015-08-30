به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی بعدازظهر یکشنبه در دیدار با مردم بهرمان در مسجد جامع این شهر، اظهار داشت: در بحران آب خودمان مقصر هستیم که ۱۳ هزار حلقه چاه غیرمجاز در استان حفر می کنیم و ۴۰ درصد چاه ها در جنوب استان کرمان غیرمجاز هستند.

وی افزود: برای نجات آب، باید طرح همیاران آب را اجرا کنیم و در این راستا در سال گذشته بسیار موفق عمل کردیم و صرفه جویی انجام شده است.

رزم حسینی با بیان اینکه در کرمان تغییر الگوی کشت را دنبال می کنیم، تصریح کرد: در این استان به دنبال کشت های جایگزین مانند زعفران، گل محمدی و ... هستیم که آب کمتری را استفاده کنند؛ همچنین سال گذشته به میزان ۱۵ هزار هکتار آبیاری تحت فشار در استان انجام شد که برابر با ۱۰ سال گذشته است.

کلید توسعه در دست سرمایه گذاران و کارآفرینان است

نماینده عالی دولت در استان کرمان با بیان این مطلب که کلید توسعه در دست دولت نیست، بلکه به دست سرمایه گذاران و کارآفرینان است، افزود: مثلث توسعه اقتصادی در استان باید برای ارتقای رفاه مردم کار کند چرا که مردم از سیاسی کاری خسته شده اند.

رزم حسینی سرمایه گذاران را مجاهدان اقتصادی خواند و گفت: بودجه عمرانی رفسنجان در سال گذشته ۱۳ میلیارد تومان بوده است و سوال این است که چگونه با این عدد می توان شهر را اداره کرد و از آن توقع داشت، اما با امضاء دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان موافقت نامه سرمایه گذاری که هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان آن در حال اجراست، معادل ۱۰۰ برابر بودجه عمرانی کار انجام خواهد شد.

استاندار کرمان تأکید کرد: همه ارکان حکومت باید بدون در نظر گرفتن جناح و یا سیاستی خاص روی کار بیایند و برای پیشرفت و توسعه اقتصادی اصلاح طلب و اصولگرا در کنار هم باشند.

وی در ادامه با خشنودی از سفر به شهر بهرمان، یادآور شد: خوشحالم که موفق شدم به زادگاه آیت االله هاشمی رفسنجانی که مشاوری امین برای امام راحل، فقیهی ممتاز و مطمئن برای مقام معظم رهبری است، سفر کنم.

استاندار کرمان ادامه داد: دولت تدبیر و امید دارای رئیس جمهوری است که عالم دینی و آگاه به زمان بوده و عصاره دولت های بعد از انقلاب است.

وی بحث هسته ای را اولین چالش دولت پس از روی کارآمدن نامید و بیان کرد: اولین چالشی که این دولت در حوزه سیاست خارجی با آن مواجه بود، بحث هسته ای ایران بود و پرونده ما به فصل هفتم سازمان ملل ورود پیدا کرده و هر پرونده ای که به این فصل راه می یافت، منجر به جنگ می شد اما کشور ما با هدایت های مقام معظم رهبری با گفتمان و بدون خون ریزی به اهداف خود دست یافت.

سه هزار میلیارد طرح نیمه تمام به بهره برداری رسید

وی با تمجید از سیاستهای اقتصادی دولت در ایجاد آرامش اقتصادی، یادآور شد: تورم لجام گسیخته در سال های ۹۱ و ۹۲ بر کشور حاکم شد و باعث تبخیر اموال مردم شد اما دولت یازدهم با سیاست های اقتصادی تورم ۴۰ درصدی را کنترل و به ۱۳ درصد کاهش داد.

رزم حسینی اقدامات دولت در زمینه طرح تحول سلامت را ستود و ابراز داشت: مردم یارانه ۴۵ هزارتومانی را دریافت و برای درمان خود ۴۵۰ هزار تومان پرداخت می کردند اما در حال حاضر روستاییان پنج درصد و مردم شهر تنها ۱۰ درصد هزینه های درمانی را پرداخت می کنند.

استاندار کرمان با بیان اینکه نباید در ایران کسی بدون دفترچه بیمه درمانی وجود داشته باشد، گفت: این یک یارانه واقعی است و باعث می شود شیوع بیماری در سطح جامعه کاهش یابد.

رزم حسینی مردم استان کرمان را مردمی ولایتمدار برشمرد و افزود: رسالت انقلاب بر پیشرفت کشور است و شهدا جان خود را برای اسلام، اقتصاد پیشرفته و رفاه نسبی داده اند و شایسته است آنگونه باشیم که در شان خون شهداست.

استاندار کرمان تصریح کرد: حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در کل کشور وجود دارد که ۱۰ هزار میلیارد تومان از آنها در استان کرمان است و سه هزار میلیارد از آنها به بهره برداری رسیده اند.

استاندار کرمان بیان کرد: در همه جای دنیا دولت ها مسئولیت اجرای زیرساخت ها و احیاء و اجرای صحیح اقتصاد را به عهده دارند اما این فرصت برای ما هنوز ایجاد نشده است.

امام جمعه بهرمان نیز با اشاره به نجابت مردم منطقه بهرمان و بخش نوق، خواستار توجه بیشتر مسئولین شهرستان به این بخش شد.

رئیس شورای اسلامی شهر بهرمان نیز با اشاره به گذشت ۱۷ سال از تأسیس این بخش، گفت: هنوز با گذشت این همه سال، مردم برای انجام برخی امور روزمره خود در ادارات باید به مرکز شهرستان مراجعه کنند.

نوذری افزود: دو بانده کردن محور رفسنجان- نوق و آسفالت محور بافق- نوق و رسیدگی به مشکلات جوانان منطقه از جمله درخواستهای ما از استاندار کرمان است.