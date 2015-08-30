به گزارش خبرنگار مهر، داوود نجفیان عصر یکشنبه در جلسه بررسی پروژه های سد سازی اردبیل با بیان اینکه تاکنون ۴۸ سد در استان اردبیل به بهره برداری رسیده است، تصریح کرد: هفت پروژه سد سازی با مطالعه قبلی در دست اقدام است.

وی با تاکید به اینکه سدسازی در استان اردبیل به اشباع رسیده است، اضافه کرد: عمده این پروژه ها جهت مهار آب های مرزی است و خواهد توانست به ظرفیت اراضی آبی کشاورزی ۹۴ هزار هکتار بیفزاید.

به گفته مدیر عامل آب منطقه ای استان در حال حاضر سطح اراضی آبی ۸۹ هزار هکتار است و با تکمیل پروژه های در دست ساخت تحول عظیمی در حوزه کشاورزی استان را شاهد خواهیم بود.

وی در خصوص سد های معیشتی تاکید کرد: سدهای معیشتی بعد از پیشنهاد مورد مطالعه قرار گرفته و در صورتی که مطالعات امکان سنجی نتایج مثبتی داشته باشد نسبت به ساخت اقدام می شود.

نجفیان از اختصاص چهار هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال برای اجرای شش طرح از محل صندوق توسعه ملی یاد کرد و افزود: علاوه بر این هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال نیز برای پروژه های غیر مرزی آبی استان اختصاص یافته که با رشد ۲۲۰ درصدی مواجه است.

وی در خصوص پروژه های مصوب سفر رئیس جمهور به اردبیل متذکر شد: ما سه پروژه سفر داشتیم که شامل سد گیوی، بفراجرد و پروژه آبرسانی مشگین شهر است.

مدیر عامل آب منطقه ای استان سفر رئیس جمهور به استان اردبیل را همراه با خیر و برکت توصیف کرد و افزود: اعتبار اختصاصی سد گیوی سه برابر، سد بفراجرد ۱۰ برابر و آبرسانی مشگین شهر هفت برابر افزایش یافته و هر سه پروژه با سرعت مطلوبی در دست اجرا است.