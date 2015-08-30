به گزارش خبرنگار مهر، میلاد محمدی در حاشیه تمرین عصر امروز تیم ملی با بیان این مطلب، افزود: دیدار مشکلی را مقابل گوام خواهیم داشت، این تیم توانسته در دو بازی اولش امتیازات لازم را کسب کند و حتما به این فکر می‌کند که بتواند در تهران ما را هم شکست داده و ۳ امتیاز دیگر را به دست آورد.

مدافع - هافبک تیم ملی در ادامه خاطرنشان کرد: خوشحال هستم که سرمربی تیم ملی به جوانان اعتماد کرده و مطمئنا این کار باعث شده تا انگیزه بسیاری از جوانانی که در لیگ بازی می‌کنند بالاتر رفته و ما هم تلاش می‌کنیم اعتماد کی‌روش را به خوبی پاسخ داده و برای او و کشورمان مثمرثمر باشیم.

وی در پایان و در پاسخ به این سئوال که آیا می‌توانید در این پست حساس عملکرد خوبی داشته باشید، گفت: من تمام تلاش خود را خواهم کرد تا بتوانم پا جای بزرگان فوتبال ایران بگذارم و به حمایت هواداران نیز در روز مسابقه نیاز دارم.