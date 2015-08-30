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۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۸:۱۹

بازیکن تیم ملی فوتبال ایران:

کی‌روش به جوانان اعتماد دارد/ گوام به فکر شکست دادن ایران است

کی‌روش به جوانان اعتماد دارد/ گوام به فکر شکست دادن ایران است

بازیکن ملی پوش تیم فوتبال راه آهن گفت: کی‌روش به جوانان اعتماد کرده و همین امر سبب شده که همه جوانان حاضر در لیگ به تیم ملی فکر کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد محمدی در حاشیه تمرین عصر امروز تیم ملی با بیان این مطلب، افزود: دیدار مشکلی را مقابل گوام خواهیم داشت، این تیم توانسته در دو بازی اولش امتیازات لازم را کسب کند و حتما به این فکر می‌کند که بتواند در تهران ما را هم شکست داده و ۳ امتیاز دیگر را به دست آورد.

مدافع - هافبک تیم ملی در ادامه خاطرنشان کرد: خوشحال هستم که سرمربی تیم ملی به جوانان اعتماد کرده و مطمئنا این کار باعث شده تا انگیزه بسیاری از جوانانی که در لیگ بازی می‌کنند بالاتر رفته و ما هم تلاش می‌کنیم اعتماد کی‌روش را به خوبی پاسخ داده و برای او و کشورمان مثمرثمر باشیم.

وی در پایان و در پاسخ به این سئوال که آیا می‌توانید در این پست حساس عملکرد خوبی داشته باشید، گفت: من تمام تلاش خود را خواهم کرد تا بتوانم پا جای بزرگان فوتبال ایران بگذارم و به حمایت هواداران نیز در روز مسابقه نیاز دارم.

کد مطلب 2899727

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