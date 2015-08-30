شهادت چهار عضو یک خانواده یمنی در منطقه «ساقین» در صعده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، حملات جنگنده های سعود به نقاط مختلف یمن از جمله استان صعده همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این حملات منطقه «ساقین» در صعده طی چند نوبت هدف قرار گرفته شدند که طی آن چهار عضو یک خانواده یمنی به شهادت رسیدند.

منابع بیمارستانی اعلام کردند که در جریان این حملات همچنین شماری از شهروندان یمنی به شدت مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.

این در حالی است که رسانه های یمنی اعلام کردند که به دلیل تداوم حملات سعودیها، بسیاری از بیمارستان های این کشور با کمبود شدید تجهیزات پزشکی و مواد دارویی مواجه هستند.

از سوی دیگر، ارتش و نیروهای مردمی یمن در پاسخ به حملات سعودیها، چند مرکز امنیتی این رژیم در شهرهای مرزی «جیزان» و «نجران» را هدف حملات خمپاره ای قرار دادند.

در همین حال، درگیری های میان ارتش و نیروهای مردمی با تروریست های تکفیری القاعده در بخش های از استان تعز همچنان ادامه دارد.