جانباز ۷۰ درصد مشهدی قله «كورژن فسكايا» تاجيكستان را فتح کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل بنیاد شهید خراسان رضوی سيد تقي آل‌نبی بیان کرد: این جانباز ۷۰ درصد مشهدی به همراه تيم ۱۰ نفره كوهنوردان خراساني با شعار «اسلام دين همدلی و محمد(ص) پيامبر مهربانی» اقدام به صعود به قله ۷۱۰۵ متری «كورژن فسكايا» در كشور تاجيكستان کرد.

وی افزود: این جانباز افتخارآفرین مشهدی پیش از این نیز ارتفاعاتی از جمله هیمالیا، کلیمانجارا و نقاط دیگر از سراسر جهان را نیز زیا پا گذاشته است باری دیگر استقامت خود رابا فتح قله «كورژن فسكايا» نشان داد.

وی افزود: اين جانباز افتخار آفرین ایران اسلامی پنجم شهریورماه امسال با استقبال گرم مردم مشهد به پایتخت معنوی ایران اسلامی بازگشت.

وی افزود: «سيد كاظم سيادتي» جانباز ۷۰ درصد و اهل مشهد مقدس اشت که در ۱۹ مردادماه ۱۳۶۲ در منطقه مهران و عملیات والفجر ۳ بر اثر انفجار مین از ناحیه دو دست، فک و صورت و یک چشم به درجه پرافتخار جانبازی نائل شد.