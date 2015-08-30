کشته شدن ۸۰ تکفیری داعش در دو استان/ ادامه عملیات پاکسازی الرمادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، جنگنده های ارتش عراق مناطقی در استان صلاح الدین را هدف حملات هوایی گسترده قرار دادند.

بر اساس این گزارش، در جریان این حملات ۴۰ عنصر تکفیری داعش به هلاکت رسیده و شماری دیگر به شدت مجروح شدند.

این در حالی است که مناطقی در استان الانبار نیز هدف حملات هوایی جنگنده های عراقی قرار گرفت.

رسانه های عراقی اعلام کردند که در جریان این حملات نیز ۴۰ عنصر تکفیری دیگر به هلاکت رسیدند.

از سوی دیگر، عملیات ارتش و نیروهای مردمی عراق برای پاکسازی شهر الرمادی واقع در استان الانبار از لوث تروریست های تکفیری داعش همچنان ادامه دارد. منابع عراقی از تحقق برخی پیشروی ها در این شهر خبر می دهند.

در همین حال، ارتش و نیروهای مردمی عراق چند خودرو متعلق به تکفیریها در مناطق غربی شهر الرمادی را شناسایی و منهدم کردند.