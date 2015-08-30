به گزارش خبرگزاری مهر، ولی نجاتی، معاون حمل ونقل و ترافیک منطقه با اعلام این خبر افزود: در راستای اجرای اقدامات زیر ساخت های خط سفید و با هدف کاهش تخلفات رانندگی دوربین های ثبت تخلف در تقاطعهای پرتردد غرب تهران نصب شد.
وی فن آوری به کار گرفته شده در این سیستم را پردازش تصویر عنوان کرد و افزود: با نصب دوربین هوشمند در تقاطع هرگونه تخلفی از طریق نرم افزار مرکزی سیستم خودکار قرائت پلاک خودرو، پلاک خودروی متخلف تشخیص و در بانک اطلاعات خودروهای متخلف ثبت می شود.
معاون شهردار با اشاره به تکمیل اقدامات زیرساختی طرح خط سفیدگفت:همزمان با اقدامات زیرساختی، برنامه های آموزشی با هدف ارتقای فرهنگ واصلاح رفتار ترافیکی درحال اجرا است.
وی افزود: پارک ترافیک یکی از ظرفیت های موثر درآموزش ترافیک به کودکان است وبرهمین اساس با هماهنگی مهدهای کودک ومدارس برنامه های آموزشی به صورت مستمر دراین مرکز انجام می شود.
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