پروژه گازرسانی به روستای باغچه شهرستان همدان آغاز شد

به گزارش خبرنگارمهر، فرماندار همدان بعد از ظهر یکشنبه در این آئین افتتاح گازرسانی به روستای باغچه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر با بیان اینکه متاسفانه درگذشته مسئولان از روستای باغچه سرکشی نکرده‌اند، افزود: تا کنون دو بار از این روستا سرکشی شده است که در مرحله نخست مقرر شد برای این روستا شبکه گاز کشیده شود.

علی تعالی با تاکید براینکه آب مسئله اصلی این روستا بوده و بعد از گاز رسانی درصدد هستیم تا با همکاری شرکت آبفاراین مشکل را حل کنیم، اظهارداشت: هم اکنون آب شرب اهالی این روستا با تانکر تامین می شود.

وی با تاکید براینکه برای آبرسانی به روستای باغچه مشکل جانمایی برای حفر چاه داریم، عنوان کرد: تاکنون سه نقطه جانمایی شده اما کارشناسان تایید نکرده‌اند.

فرماندار همدان بیان کرد: درصورت نهایی شدن جانمایی برای حفر چاه نهایی شود از محل اعتبارات ماده ۱۸۰ این مهم را انجام می‌ شود.

علی تعالی همچنین به بهسازی روستای باغچه نیز اشاره کرد و یادآور شد: با استقرار دهیاری باید با مشارکت اهالی عقب نشینی ها انجام شوند تا بنیاد مسکن برای بهسازی روستا اقدام کند.

معاون مهندسی و اجرای طرح های شرکت گاز استان همدان در آیین افتتاح پروژه گازرسانی به روستای باغچه با بیان اینکه برای عملیات گازرسانی به ۵ روستای باغچه، آغچه سیدان، سبزآباد، آقداشو گورگز بیش از۲۰ کیلومترلوله گذاری انجام شده است، گفت: برای اجرای این طرح یک میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان هزینه شده است.

شکوهی با بیان اینکه عملیات کلنگ‌زنی گازرسانی به روستای برکت آباد نیز به طول ۱۳ هزار و ۷۳۰ متر آماده شده است، افزود: تاکنون به ۸۹ روستا از ۱۱۰ روستای شهرستان گازرسانی شده است.

وی ضریب نفوذ بهره مندی روستاییان از گاز را ۹۹.۳ درصد اعلام کرد و اظهارداشت: از ۲۷ هزار خانوار شهرستان همدان فقط ۵۰۰ خانوار بدون گاز هستند.