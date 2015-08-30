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۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۸:۲۹

همزمان با هفته دولت؛

۱۵ طرح بهداشتی و درمانی در استان ایلام مورد بهره برداری قرار گرفت

۱۵ طرح بهداشتی و درمانی در استان ایلام مورد بهره برداری قرار گرفت

ایلام - با حضور مسئولان دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام، ۱۵ طرح بهداشتی و درمانی در استان ایلام مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دلپیشه رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام ظهر یکشنبه در آیین بهره برداری از طرحهای بهداشتی و درمانی استان ایلام اظهار داشت: مرکز بهداشتی درمانی هفت چشمه ایلام، مرکز شماره پنج و شش شهری ایلام، پایگاه بهداشت سلامت امید دهلران و مرکز بهداشتی درمانی موسیان دهلران از جمله طرح‌هایی بوده که در هفته دولت به بهره برداری رسیده است.

وی افزود: ساکنین حاشیه شهرها اکثراً تحت پوشش هیچ بیمه ای نبوده و خدمات سطح یک بهداشتی را از این مراکز دریافت می کنند.

دلپیشه به فعالیت پنج پایگاه در شهرستان ایلام و چهار پایگاه در شهرستان های آبدانان، دهلران و ایوان اشاره کرد و گفت: این مراکز جمعیتی بیش از ۱۰۰ هزار نفر را پوشش می دهند که ۶۸ هزار نفر از آنان ساکنان حاشیه شهرستان ایلام هستند.

وی با اشاره به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار تحول سلامت هزینه شده در زمینه راه اندازی این پایگاه های بهداشتی گفت: در این مراکز خدماتی همچون مراقبت پزشکی، مامایی، واکسیناسیون و خدمات بهداشت محیط، حرفه ای و خانواده ارائه می شود.

وی عنوان کرد: خانه‌های بهداشت چهل زرعی ایوان، چم قوله چرداول، کلم بدره، چم‌کبود آبدانان، هفت چشمه آبدانان، زیادآباد ملکشاهی، چم‌هندی دهلران، میدان خلف دره شهر و گدار نمک دره شهر نیز در این هفته به‌بهره برداری رسیده است.

دلپیشه بیان کرد: برای اجرای این طرح‌ها در مجموع ۹۸ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

وی تصریح کرد: همزمان با گرامیداشت هفته دولت کلنگ احداث کلینیک ویژه بیمارستان شهید مصطفی خمینی شهر ایلام نیز با ۳۵ میلیارد ریال اعتبار به زمین زده شده است.

کد مطلب 2899738

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