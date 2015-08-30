متصدی کافی نت در زاهدان ۱۲۰ میلیون ریال از حساب مردم برداشت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاون اجتماعی ناجا استان، سرهنگ سیدمحمد حسینی پور اظهار داشت: در پی مراجعه خانمی به این پلیس و ادعای برداشت ۸۰ میلیون ریال از حسابش و عنوان این مطلب که هیچ فردی به مشخصات بانکی وی دسترسی نداشته، پرونده ای در این رابطه تشکیل و بررسی موضوع در برنامه کاری ماموران قرار گرفت.

وی افزود: کارشناسان پلیس فتا در بررسی تخصصی خود به این نتیجه رسیدند که تمام این مبلغ صرف خرید اینترنتی از سایت های خرید کالای دیجیتالی شده است.

رئیس پلیس فتا استان بیان کرد: با پیگیری‌های لازم مشخصات فرد برداشت کننده که متصدی یکی از کافی نت های شهر زاهدان بود شناسائی و برای ارائه توضیحات به این پلیس احضار شد.

به گفته سرهنگ حسین پور، متهم در اعترافات خود گفت شاکی برای انجام امور دانشجویی به کافی نت مراجعه و وی نیز با اخذ اطلاعات کارت بانکی اش مراحل مربوط به نام نویسی و انتخاب واحد را انجام و پس از آن با استفاده از این اطلاعات چند فقره خرید اینترنتی انجام داده است.

وی افزود: این متهم در ادامه بازجویی به انجام خرید اینترنتی از حساب سایر مشتریان تا سقف ۱۲۰ میلیون ریال اعتراف کرد.

رئیس پلیس فتا استان به شهروندان توصیه کرد از در اختیار قرار دادن اطلاعات حساب بانکی خود به دیگران خودداری و به صورت دوره ای نسبت به تغییر رمز کارت بانکی خود اقدام کنند.