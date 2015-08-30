فروش ۲۵۰ میلیون تومانی در هشتمین نمایشگاه صنایع دستی کرمانشاه

نصرت الله سپهر در گفتگو با خبرنگار مهر، از فروش فروش فوق العاده صنعت گران در نمایشگاه سراسری صنایع دستی کرمانشاه خبرداد.

وی افزود: این نمایشگاه جمعه ششم شهریور به پایان رسیده و طی آن صنعتگران صنایع دستی از استان های سراسر کشور موفق به فروش ۲۵۰ میلیون تومان کالای صنایع دستی شدند.

معاون صنایع دستی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه از استقبال بی نظیر از این نمایشگاه خبرداد و گفت: این نمایشگاه از ساعات اولیه افتتاح تا لحظات پایانی روز آخر مورد اقبال و استقبال کم نظیر بازدیدکنندگان واقع شد.

وی افزود: از آنجایی که کرمانشاه از دیرباز در مهمان نوازی و مهمان پذیری زبانزد و مثالزدنی بوده، انتظاری جز این نمی رفت ضمن اینکه وجه تمایز این دوره از نظر تنوع محصولات و تعدد کالاها و ارائه تولیدات دست هنرمندان۳۰ استان کشور، ویژگی خاص این نمایشگاه بود.

سپهرتصریح کردمهمان نوازی کرمانشاهیان در نمایشگاه مذکور باعث شد، هنرمندان عزیز از سراسر کشور رنج سفر را بر خود هموار کرده و از دورترین نقاط کشور کالای خود را جهت عرضه به نمایش بگذارند.

وی گفت: با اینکه خرید صنایع دستی بار مالی سنگین تری را به مصرف کننده تحمیل می کند اما به یقین در دراز مدت خروجی حاصل از این معادله، درست عکس این محاسبات را نشان خواهد داد، چراکه الیاف مصنوعی و سایر مواد شیمیایی که تشکیل دهنده اجزای تولیدات صنعتی می باشند بعضا خود عامل بیماری هایی چون انواع سرطان ها، بیماری های ریوی، پوستی و ده ها بیماری و عوارض ناشی از استفاده این قبیل کالاها بوده که احیانا تا لحظات پایانی حیات مهمان ما خواهد بود.

معاون صنایع دستی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه تصریح کرد: کما اینکه کارشناسان و همکاران ما دراین زمینه بارها به این مهم پرداخته اند اما متأسفانه فریادشان در میان هیاهو و بوق و کرنای بنگاه های تبلیغاتی که همانا به دنبال بهره برداری مالی و تامین منافع اقتصادی خود می باشند، یا گم شده و یا اینقدر کمرنگ می نماید که دیده نمی شود.

وی افزود: از آنجایی که خسارت و زیان های ناشی از ناآگاهی مردم دراین خصوص و ادامه این روند تنها به بخش بهزیستی و سلامت فردی ختم نشده و تقریبا تمام بخش های روزمره و حیاتی جامعه را همچون اقتصاد، بیکاری، فرهنگ و هویت، خروج ارز و سرمایه ملی و به تبع آن مشکلات و معضلات و ناهنجاری های اجتماعی و صدها پیامد بدخیم دیگر که هزینه آن را تمام جامعه می پردازند، تحت تأثیر قرار خواهد داد.

سپهر گفت: بنابراین باتوجه به اهمیت و اثرگذاری این موضوع به ظاهر کم اهمیت، تابحال کمتر مورد توجه قرارگرفته است و نیازمند یک عزم ملی و بسیج همگانی می باشیم که امیدواریم مورد عنایت و اقبال اصحاب رسانه و بخش هایی که ابزار و امکان اطلاع رسانی دارند بویژه صدا و سیما قرار گیرد.

سپهر با یادآوری فروش ۲۵۰ میلیون تومان صنایع دستی در این نمایشگاه از تجلیل از پنج ورک شاپ و سه غرفه برتر در پایان نمایشگاه خبرداد.