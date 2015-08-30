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۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۸:۳۸

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید؛

مدارس شمال شرق تهران چهره جدیدی به خود می‌گیرند

مدارس شمال شرق تهران چهره جدیدی به خود می‌گیرند

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۴ گفت: در آستانه سال تحصیلی جدید، عملیات عمرانی در مدارس منطقه آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابوذر حسینی با بیان این مطلب گفت: عملیات عمرانی مدارس جزیی از طرح حمایت از مدارس است که از سال ۹۰ تاکنون هر ساله صورت می گیرد.

وی افزود: طرح حمایت از مدارس با اهداف ایجاد الگوی مدیریت واحد و توزیع عادلانه خدمات در مدارس، کمک به ارتقاء سطح خدمات آموزشی ، فرهنگی، اجتماعی ، ورزشی و بهداشتی به دانش آموزان، کمک به تجهیز بهسازی و نوسازی ، ایمن سازی و بازسازی محیط های آموزشی و ... در منطقه ۴ در حال اجرا است.

وی افزود: این طرح حمایت از مدارس در سه بخش فعالیتهای عمرانی ، برنامه ای و تجهیزی در حال اجرا است و با تشکیل کمیته اجرایی مدارس رسماً آغاز شد.

گفتنی است بازدید و نیازسنجی مدارس به همراه لیست اولویت بندی مدارس از سوی اداره آموزش و پرورش با حضور پیمانکار و کارشناس حوزه و مدیر مدارس در حال انجام است و فعالیتهای عمرانی یاد شده شامل ایزوگام سقف، رنگ آمیزی مدارس، ساخت و تعمیر سرویس بهداشتی، تعمیر سیم کشی برق مدارس، آسفالت و ... است.

کد مطلب 2899744
سیامک صدیقی

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