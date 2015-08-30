به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه و همزمان با آخرین روز هفته دولت، هدایت الله جمالی پور فرماندار ویژه و مسئولان و مدیران شهرستان ری با حضور در بهشت زهرا، نسبت به مقام شامخ شهدای دولت ادای احترام کردند.

معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه ری در این مراسم ضمن قرائت فاتحه و نثار گل به روان پاک شهیدان رجایی و باهنر بر ادامه یافتن راه و مسیر شهدای انقلاب اسلامی تأکید کرد.

جمالی پور با تأکید بر این نکته که باید سیره و روش مدیریتی شهیدان رجایی و باهنر مورد توجه مسئولان قرار بگیرد، ادامه داد: مسئولان باید از تمام توان خود برای خدمت رسانی به مردم استفاده کنند.

همچنین فرماندار ویژه و مسئولان شهرستان ری با حضور بر سر مزار شهید بهشتی و ۷۲ شهید حادثه هفتم تیر، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی را گرامی داشته و به روح پرفتوح شهدا درود فرستادند.

مسئولان شهرستان ری در ادامه برنامه خود با حضور بر سر مزار سرداران شهید انقلاب اسلامی، یاد و نام شهدا را گرامی داشتند.