به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد عصر یکشنبه در نشستی با رسانه ها به روز مبارزه با تروریسم اشاره کرد و گفت: ترور جنگی ناجوانمردانه همراه با تعصب و اعتقادات کاذب است.

وی افزود: تروریسم واژه منفوری است که توسط استکبار جهانی طراحی و به وسیله اعیادی و مهره های آن اجرا می شود.

وی با بیان این که در مکتب ما از ترور و تروریسم حمایت نشده، افزود: انقلاب ما برگرفته از مکتب اسلام است و از تروریسم حمایت نکرده البته جمهوری اسلامی خود قربانی تروریسم است چرا که شاهد از دست دادن بسیاری از دولتمردان چون رجایی و باهنر در این مملکت بوده است.

به گفته حجت الاسلام ولی نژاد، دست تروریست‌ها به خون هزاران انسام وارسته آلوده شده و ملت ما نیز تاکنون شهدای فراوانی را در جریان تروریسم از دست داده و خسارات سنگینی را از این ناحیه متحمل شده است.

وی ضمن اشاره به این که در سطح بین المللی اعلام شده که تروریسم محکوم است اظهار کرد: متاسفانه استکبار جهانی فقط با شعار تروریسم را محکوم کرده ولی در میدان عمل تروریسم های دولتی چون اسراییل را فعال کرده است.

وی اظهار امیدواری کرد که در آینده شاهد ریشه کن شدن ترور باشیم و تروریسم را به زباله دان تاریخ بفرستیم تا همه ملت های دنیا از ترور در امان باشند.

منافقان به خادمترین شخصیت های این کشور رحم نکردند

مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی گلستان گفت: در هفته دولت شاهد ظلم دشمنان منافقی بودیم که نسبت به خادمترین شخصیت های این کشور رحم نکردند.

ولی نژاد تصریح کرد: هفته دولت فرصت مغتنمی است برای این که مردم با دولت ارتباط دوجانبه ای برقرار کنند تا دولت بتواند خدمات و فعالیت هایش را به سمع و نظر مردم برساند و مردم را در جریان اقدامات خود قرار دهد.

به عقیده وی هفته دولت بیشتر هفته اندیشه ها و آرمان هاست و تداعی کننده یاد شهیدان رجایی و باهنر به عنوان دولتمردان اسوه مورد توجه است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی گلستان ادامه داد: در هفته دولت می آموزیم انقلاب ارزش ها و آرمانهایی داشته که باید از آن پاسداری کرد از این رو باید چون شهیدان رجایی و باهنر برای مردم تلاش کنیم.

حجت الاسلام ولی نژاد با بیان این که انقلاب اسلامی با استقامت، پایمردی، ایثار و فداکاری و فرمانبرداری از ولایت فقیه از تمام گردنه های سخت عبور خواهد کرد، گفت: در هفته دولت آموختیم پای فرمان ولایت فقیه و رهبری نظام باید ایستاد تا در گروی آن حافظ استقلال و شرف خود باشیم.

وی درخاتمه عنوان کرد: پس از 35 سال از پیروزی انقلاب اسلامی آن چه برای دشمن باقی ماند ننگ و زشتی و ذلت بود و آن چه برای ملت باقی ماند پیروزی و عزت و سربلندی بود.