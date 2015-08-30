۳۰ هزار خانوارار از طرح های افتتاح شده شهری بهره مند شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مسلم سید الحسینی ظهر یکشنبه در حاشیه بهره برداری یکی از این طرح های شهری اظهار داشت: اجرای طرح های عمرانی در شهر زاهدان، حاصل تلاش همگانی، همدلی و همزبانی مسئولان استان و هماهنگی بین دستگاه های اجرائی با شهرداری است.

وی افزود: خدمت به مردمان مرکز بزرگترین استان کشور امری ضروری است، باید همگان در راستای رفع کمبود های شهری و توسعه شاخص های مورد نیاز جامعه شهری یاور شهرداری باشند.

حسینی یاد آور شد: خوشحالیم که اجرای طرح های عمرانی به وضوح از سوی مردم ملموس بوده و آنان می بینند که خادمان آنان در شهرداری تمام فکر و ذهنشان خدمت به مردم است.

وی گفت: در هفته دولت امسال مطابق برنامه ریزی ها ۱۱۰ طرح عمرانی با صرف اعتبار ۱۱۲ میلیارد ریال در سطح مرکز سیستان و بلوچستان اجرائی شد.

شهردار زاهدان گفت: بخشی از این طرح ها شامل احداث ۱۸ بوستان، زیرسازی و آسفالت، بهسازی ورودی شهر، فضای سبز و ساخت شهرداری نواحی شهر است.

به گفته حسینی، با افتتاح این طرح ها بیش از ۳۰ هزار خانوار شهری از مزایای آنها بهره مند شدند و همچنین ۱۰۵ طرح دیگر با اعتبار ۱۸۵ میلیارد ریال نیز در دستور کار شهرداری قرار دارد.

وی اظهار امیدواری کرد که بخشی از این طرح های در دست اجرا تا دهه مبارک فجر به بهره برداری برسد.