نیاز دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی برای تكمیل پروژه های نیمه تمام

به گزارش خبرنگار مهر، امید حاجتی عصر امروز یكشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار كرد: معمولا برای تحقق اهداف میان مدت بودجه هایی را اختصاص می دهیم. امور مربوط به استخدام، آموزش، نیروی انسانی، تشكیلات سازمانی و مسائلی كه باعث بهره وری بهتر ادارات می شوند، در سازمان مدیریت برنامه ریزی انجام می دهد.

وی افزود: از ابتدای كار در این استان یكی از مسائلی كه به صورت ویژه در دستور كار گرفته بحث اشتغال استان بوده و بارها اعلام شده این وضعیت زیبنده خوزستان نیست.

بیكاری در شهرهای شادگان و مسجدسلیمان شدیدتر بود

رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی خوزستان تصریح كرد: برای بهبود وضعیت اشتغال در خوزستان یك سری اقدامات را سریع شروع كردیم تا وضعیت اشتغال در كوتاه مدت بهبود پیدا كند. برای مثال می توان به فعال كردن ظرفیت های خالی تولید كنندگان از طریق حل مشكلات ‌آنها اشاره كرد.

حاجتی عنوان كرد: تولیدكنندگان این استان مشكلاتی با سیستم بانكی، بیمه و مالیات داشته كه سعی شده تا با تشكیل جلسات مستمر با دستگاه های اجرایی نسبت به رفع آنها اقدام كنیم.

وی بیان كرد: یكی دیگر از نیازهای تولیدكننگان ایجاد تقاضا بوده كه صدور بخشنامه استاندار برای حمایت كالا و خدمات تولید داخل استان در همین راستا بود.

رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی خوزستان اضافه كرد: بحث بیكاری در برخی شهرهای خوزستان مانند شادگان و مسجدسلیمان حادتر بوده و برای همین نیز اقدامات ویژه و اجرای پروژه های خاص را برای آنها در نظر گرفتیم. به عنوان نمونه مشكلات خط اعتباری و زمین كارخانه آلومینیوم در مسجدسلیمان بعد از گذشت ۹ سال حل شده و تا یك سال و اندی دیگر به بهره برداری خواهد رسید.

اشتغالزایی مستقیم ۱۴ هزار نفر در طرح ۵۵۰ هزار هكتاری تاكنون

حاجتی تأكید كرد: برای بهبود وضعیت بیكاری در شادگان نیز پروژه های فولاد شادگان و راه اندازی بندر شادگان را در نظر گرفتیم. به هر حال باید به شهرستان هایی كه مشكلات بیشتری داشته به صورت ویژه تری هم پرداخته شود.

وی یادآور شد: برای ۱۴ هزار نفر به صورت مستقیم در طرح ۵۵۰ هزار هكتاری كه از محل منابع صندوق توسعه ملی در حال اجرا بوده، اشتغالزایی شده است. چهار درصد وضعیت نرخ بیكاری استان را بهبود بخشیده ولی چون خیلی عقب هستیم تا ایده آل هنوز فاصله داریم.

رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی خوزستان ادامه داد: در زمینه مجوزهای استخدامی كه طی سنوات قبل گرفته شده ولی به دلیل عدم تأمین اعتبار اجرا نشده موفق شدیم تا دو هزار و ۵۰۰ نفر را جذب كنیم.

حاجتی تصریح كرد: در زمینه برنامه های میان مدت نیز تدوین برنامه توسعه اقتصادی را در دستور كار قرار داده و از سال گذشته آغاز به كار شده و تا پایان مهر ماه نیز به پایان می رسد.

معرفی ۲۰۰ فرصت سرمایه گذاری خوزستان در همایش بین اللمی كیش

وی اظهار كرد: باید به تفكیك مزیت های هر شهرستان برای بهبود متوسط درآمد سرانه و همچنین بهبود وضعیت نرخ بیكاری برنامه های خود را تعریف كنیم.

حاجتی یادآور شد: ۲۰۰ فرصت سرمایه گذاری را تعریف كرده و آنها را با قدرت در نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری كیش ارائه خواهیم داد. اعتقاد ما بر این است كه نباید فقط از منابع داخلی استان و كشور بلكه از ظرفیت های بین اللملی هم در راستای رشد و توسعه اقتصادی استان خوزستان استفاده كنیم.

وی بیان كرد: سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان نه فقط برای اطلاع رسانی بلكه در واقع برای خدمات رسانی هم هست. هدف ما از خدمت رسانی و ارائه اطلاعات لازم به مردم این است تا ارباب رجوع بی واسطه اطلاعات لازم و مورد نیاز خود را دریافت كند.

نقص در قانون توزیع اعتبارات ارزش افزوده

رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی خوزستان افزود: سیستم ما در سازمان ۱۰۰ درصد شفاف بوده و محدودیتی هم برای اطلاع رسانی نداشته و در واقع اطلاعات طبقه بندی شده هم نداریم.

حاجتی تأكید كرد:‌ كلا پروژه ها از سه محل اعتبارات ملی، اعتبارات استانی و منابع مالی، تأمین مالی می شوند. بنابراین طبیعتا اطلاعات ما در ارتباط با پروژه های استانی است.

وی یادآور شد: در ابتدای سال جاری حدود ۴۹۵ میلیارد تومان اعتبار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار هم از طریق ماده ۱۸۰ را تعیین تكلیف كرده ایم. نیاز مالی پروژه های نیمه تمام استان برای تكمیل شدن در واقع دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده كه بخشی از آن هم مربوط به مطالبات پیمانكاران است.

رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی خوزستان عنوان كرد: توزیع اعتبارات ارزش افزوده قانون داشته و یكی از نواقصی كه به معاون ذیربط سازمان مالیاتی، هیئت دولت و سازمان مدیریت برنامه ریزی كشور منعكس شده نیز در همین زمینه بود.

شهرهای دارای سهم كم از ارزش افزوده، اعتبارات بیشتری دریافت می كنند

حاجتی اظهار كرد: در حال حاضر برای توزیع اعتبارات ارزش افزوده اعلام می شود كه برخورداران در واقع برخوردارتر شده و آنها كه چیزی ندارند نیز به همان شكل بمانند. توزیع آماری آن هم برای شهرها ۷۰ درصد و برای روستاها نیز ۳۰ درصد است.

وی اضافه كرد: ما نیز برای جبران این مسئله اختلاف قانون در مدل توزیع اعتبار در واقع به آن محل هایی كه سهم كمتری از ارزش افزوده دارند، اعتبار بیشتری را اختصاص خواهیم داد.

رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی خوزستان بیان كرد: سال گذشته اعتبارات ارزش افزوده استان بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان بوده كه امسال پیش بینی می شود به بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان برسد.

حاجتی در ارتباط با شرایط سرمایه گذاری گفت: شوری آب در اهواز هیچ تأثیری بر جذب سرمایه گذاری نداشته و پیشرفت سرمایه گذاری در شهرها زمانی حاصل می شود كه حوزه مشاركت های عمومی شهرداری ها فعال تر شود.

كاهش چهار درصدی نرخ بیكاری در خوزستان

وی ادامه داد: وظیفه ما نیز تنها فراهم كردن زیرساخت های سرمایه گذاری است. در واقع متولی سرمایه گذاری در شهرها، شهرداران و در خارج از شهر نیز دستگاه های اجرایی ذیربط هستند.

رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی خوزستان تصریح كرد: با مصوبه سفر رئیس جمهور به خوزستان فاز اول طرح غدیر كه بهره برداری از آب كرخه برای شهرهای اهواز، آبادان و خرمشهر بود، اجرا شد. طی یك سال اخیر تعداد دفعاتی كه مردم فیلتر آب تصفیه كن های خانگی خود را عوض می كنند، كاهش پیدا كرده و به هر حال كیفیت آب خیلی تغییر پیدا كرده و خوب شده است.

حاجتی با تأكید بر اینكه صحیح و دقیق بودن آمارهای ارائه شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: سال ۹۲ برای جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر نرخ بیكاری ۱۳.۱ درصد بوده كه در سال گذشته به ۹.۹ درصد كاهش ژیدا كرده است.

وی بیان كرد: نرخ بیكاری بر اساس سرشماری ها و طرح های اشتغال برآورد می شود. برای جمعیت ۱۵ تا ۲۹ ساله در سال ۹۲ نرخ بیكاری ۲۵ درصد بوده كه در سال گذشته این نرخ به ۱۹.۹ درصد كاهش پیدا كرده است.

بسته حمایتی بانك های خوزستان از تولیدكنندگان رونمایی می شود

رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی خوزستان عنوان كرد: اجرای طرح حمایت از خرید داخل تاكنون موثر بوده و البته می تواند موثرتر هم باشد. گزارش عملكرد دستگاه های مختلف بخش دولتی و خصوصی را از مدیركل امور اقتصاد و دارایی خوزستان و بازخورد را نیز از تولیدكنندگان دریافت كرده ایم.

حاجتی تأكید كرد: تا رسیدن به تحقق اهداف این طرح به صورت ۱۰۰ درصدی و عالی هنوز فاصله داشته و می طلبد كه كارها و همچنین حمایت ها به صورت مستمر انجام شود.

وی یادآور شد: باید موجی در بین مصرف كنندگان خانواده ها ایجاد كنیم، چون تأثیرگذاری خانواده ها در ایجاد تقاضا برای تولیدكنندگان به مراتب بیشتر بخش دولتی است. در حقیقت اگر برای تولیدات استان خوزستان در درون خود استان مشتری پیدا نكنیم، پیدا كردن مشتری در خارج از استان بسیار سخت تر خواهد بود.

رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی خوزستان در ارتباط با خدمات و كالاهایی كه در استان تولید نمی شود، گفت: به سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان اعلام شده تا توانمندی های تولیدكنندگان داخلی را معرفی كرده كه چند هفته قبل سایت مربوط به معرفی توانمندی های تولیدكنندگان داخلی خوزستان را رونمایی كرد. همچنین باید تقاضاهای تولید كالایی كه در خوزستان تولید نمی شود را نیز شناسایی كند، كه هنوز این كار را انجام نداده است.

وی تأكید كرد: برای دوران پسا تحریم هم در خوزستان برنامه هایی خواهیم داشت كه به عنوان نمونه به بانك ها اعلام كردیم تا بسته های حمایتی از تولیدكنندگان را تدوین كرده و ظرف دو هفته آینده آن را رونمایی خواهیم كرد.

خوزستان دارای بیشترین بودجه كشور از نظر كمیت

حاجتی افزود: از نظر كمی بودجه استانی، خوزستان از تمامی استان های كشور رقم بالاتری را دارد. به جز اعتبارات مربوط به بخش نفت كه در بودجه های آن كاهش داشتیم، سایر بخش ها افزایش اعتباراتشان یا در حد متوسط كشوری و یا حتی بیشتر از آن بوده است.

وی یادآور شد: برای افزایش اعتبارات در خوزستان می توان به عنوان نمونه افزایش اعتبارات توسعه یا خاص كه سال گذشته ۳۹ میلیارد تومان بوده و امسال نیز ۷۰ میلیارد تومان شده است را نام برد.

رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی خوزستان تأكید كرد: سال گذشته توجه ویژه ای به حوزه اعتبارات محیط زیست داشته ایم. همچنین سال گذشته برای اولین بار مدل توزیع اعتبار را بر اساس ۸۰۰ شاخص طراحی كرده و امسال نیز آن را كامل تر كرده و به شورای برنامه ریزی استان پیشنهاد داده تا نصف اعتبارات استان صرف پروژه های دارای پیشرفت فیزیكی بالای ۸۰ درصد شود.

حاجتی در پایان گفت: امسال به خاطر اختصاص نصف اعتبارات به پروژه های فوق سهم برخی شهرستان ها و دستگاه های اجرایی در دریافت اعتبارات تغییر پیدا كرده است. به عنوان مثال اعتبارات حوزه منابع طبیعی تا حدودی كاهش پیدا كرد. البته بخشی از تغییرات در كاهش اعتبارات دستگاه ها نیز به دلیل كاهش ۲۸ درصدی اعتبارات حاصل از درآمدهای نفتی است.

۵۰۰ پروژه نیمه كاره با پیشرفت بالای ۸۸ درصد در خوزستان

سرپرست معاونت هماهنگی برنامه و بودجه نیز در این جلسه عنوان كرد: برخی دستگاه ها در سطح ملی تأمین اعتبار شده و برخی دستگاه ها نیز در سطح استانی تأمین اعتبار می شوند. در خوزستان ۹۶۹ پروژه نیمه تمام با پیشرفت فیزیكی از یك تا ۹۹ درصد داریم.

مهرداد نیکو افزود: حدود ۵۰۰ پروژه در واقع بالای ۸۸ درصد پیشرفت فیزیكی داشته اند. همچنین ۸۴۳ میلیارد تومان اعتبار برای تكمیل این پروژه های نیمه تمام نیاز داریم. پروژه های فوق همه باید از محل اعتبارات استانی تأمین اعتبار شوند.

وی بیان كرد: یكی از اقدامات خوبی كه امسال انجام شده این بود كه پروژه های بالای ۸۰ درصد پیشرفت را تكمیل كرده و خوشبختانه اعتبارات این پروژه ها نیز تأمین شد. در حقیقت تا پایان سال مالی امسال ۵۰۳ پروژه نیمه تمام كه دارای پیشرفت فیزیكی بالای ۸۰ درصد بوده اند، تكمیل خواهند شد.