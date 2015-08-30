مهرداد بذرپاش در گفتگو با خبرنگار مهر از حضور سیدعباس عراقچی، مجید تختروانچی، حمید بعیدینژاد و برخی اعضای تیم فنی مذاکرهکننده هستهای در نشست صبح فردای این کمیسیون خبر داد و گفت: قرار بود آقای ظریف وزیر امور خارجه نیز در این نشست حضور داشته باشد، اما به دلیل آغاز سفر منطقهای وی به آفریقا، معاونان وزیر حضور خواهند داشت.
وی افزود: کمیسیون ویژه بررسی برجام در جلسه پسفردا (سهشنبه) نیز میزبان سعید جلیلی، علی باقری و دیگر اعضای تیم سابق مذاکرهکننده هستهای خواهد بود تا با حضور اعضای این تیم، توافق هستهای ایران و غرب بررسی و ارزیابی شود.
عضو کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس، همچنین به برنامه روز چهارشنبه هفته جاری اعضای این کمیسیون اشاره کرد و افزود: اعضای کمیسیون روز چهارشنبه از سایتهای هستهای نطنز و فردو بازدید خواهند کرد و از نزدیک با متخصصان شاغل در این مراکز گفتگو میکنند.
بذرپاش خاطرنشان کرد: قرار بود در جریان بررسی برنامه جامع اقدام مشترک در کمیسیون ویژه، ابتدا با حضور علی لاریجانی مذاکرهکننده اسبق هستهای کشورمان به بررسی توافق هستهای بپردازیم که به دلیل سفر آقای لاریجانی به نیویورک برای شرکت در اجلاس اتحادیه بینالمجالس، جلسه با وی به زمان دیگری موکول شد.
وی فضای جلسات و نشستهای کمیسیون ویژه بررسی برجام را صمیمی و دوستانه خواند و خاطرنشان کرد: در عین چالشی بودن مباحث، فضا دوستانه و معطوف به بررسی دقیق و صحیح توافق هستهای صورت گرفته با غرب است.
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