جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی از اصول اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه سید حسین هاشمی در حاشیه افتتاح پروژه های عمرانی، ورزشی، خدماتی شهرستان شهریار در جمع خبرنگاران با ابراز خرسندی از حضور بخش خصوصی در فعالیت های شهری شهرستان شهریار اظهار داشت: آنچه امروز در شهرستان شهریار جالب توجه و قابل تقدیر است، مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی شهریار در پروزه های شهری است.

استاندار تهران افزود: جذب سرمایه گذاران و فعالیت بخش خصوصی در حوزه های مختلف جز سیاست های اقتصاد مقاومتی است که مورد توجه جدی دولت یازدهم قرار دارد.

وی با تشریح این موضوع که دولت تدبیر و امید تلاش دارد تا از تصدی گری دولت کاسته و زمینه را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کند، ادامه داد: دولت از ورود و فعالیت بخش خصوصی در بخش های مختلف حمایت می کند.

هاشمی در ادامه به افتتاح ۵۱۵ طرح عمرانی، خدماتی و غیره همزمان با هفته دولت در استان تهران اشاره کرد و گفت: برای افتتاح ۵۱۵ پروژه در استان تهران بیش از ۲۵ هزار میلیارد ریال هزینه شده است.

گفتنی است همزمان با آخرین روز از هفته دولت و با حضور سید حسین هاشمی استاندار تهران و جمعی از مسئولان و مدیران محلی، چندین پروژه عمرانی در شهریار به بهره برداری رسید.