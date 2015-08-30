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۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۹:۵۴

به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضا؛

انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی رشت برگزار نشد

انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی رشت برگزار نشد

رشت- انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر رشت به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضای حاضر در جلسه برگزار نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر رشت که قرار بود عصر یکشنبه برگزار شود به دلیل حضور نداشتن شش نفر از اعضا، برگزار نشد.

اگر چه قرار بود هیئت رئیسه دور چهارم شورای شهر با حضور فرماندار رشت در صحن علنی شورا انتخاب شده و سومین سال فعالیت خود را آغاز کند اما به حد نصاب نرسیدن جلسه، مانع برگزاری انتخابات شده و آن را به تعویق انداخت.

این در حالی است که اعضای شورای شهر رشت تنها تا روز چهارشنبه یازدهم شهریور مهلت دارند تا سومین هیئت رییسه دوره چهارم شورای شهر که به مدت یک سال فعالیت خواهد کرد را انتخاب کنند.

کد مطلب 2899780

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