به گزارش خبرنگار مهر، حبیب حسین زادگان عصر یکشنبه در افتتاحیه خانه کشتی گلوگاه اظهار داشت: شهرستان گلوگاه ازجمله شهرستانهای مهم استان مازندران در پرورش ورزشکاران نامی است که باید با استفاده از توانبخش خصوصی برای افزایش این پتانسیل تلاش کرد.
وی با اعلام اینکه سرمایهگذاران بخش خصوصی میتوانند بسیاری از مشکلات ورزش گلوگاه را کاهش دهند، یادآور شد: استفاده از توان سرمایهگذاران بخش خصوصی برای ساخت پروژههای مختلف ورزشی و همچنین استفاده از آنان بهعنوان پشتیبان مالی گروههای مختلف میتواند، ورزش گلوگاه را متحول کند.
حسین زادگان بابیان اینکه اداره ورزش و جوانان با تمام توان آماده استفاده از توانبخش خصوصی در سرمایهگذاری در این راستا است، ادامه داد: در برخی از موارد در حوزه ورزش هم بااینکه منابع مالی کافی در اختیار نداشتیم اما با کمک خیرین و همچنین توانبخش خصوصی توانستیم پروژههای خوبی را در استان اجرایی کنیم.
فرماندار گلوگاه نیز با اعلام اینکه ورزش گلوگاه از حداقلهای امکانات ورزشی محروم است، اظهار داشت: بهنوعی در گلوگاه با فقر امکانات ورزشی روبرو هستیم که امیدواریم مسئولان در این رابطه به داد ورزش گلوگاه برسند.
عیسی قاسمی طوسی گفت: ساخت سالنهای مختلف ورزشی در روستاها عملیاتی شده که شاهد رونق ورزش در روستاها هستیم و در همین رابطه نیز سالن ورزشی چندمنظوره روستای مهدیرجه در دستساخت است که بهزودی به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: وجود ورزشکاران و قهرمانان در رشتههای مختلف ورزشی، بیانگر اهتمام جوانان به این امر است که اگر امکانات بیشتری فراهم شود، بیتردید شاهد رشد قهرمانپروری و مدالآوری در این شهرستان خواهیم بود.
به گزارش مهر، خانه کشتی شهرستان گلوگاه در زمینی با مساحت ۶۶۰ مترمربع و بااعتبار ۳۵۰ میلیون تومانی به بهرهبرداری رسید.
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