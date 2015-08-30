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۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۹:۵۳

تحولات امنیتی در ترکیه؛

انفجار بمب کنارجاده ای در دیاربکر/تیراندازی به افسران پلیس

انفجار بمب کنارجاده ای در دیاربکر/تیراندازی به افسران پلیس

منابع ترکیه ای از انفجار یک بمب کنار جاده ای در استان دیاربکر و تیراندازی به گروهی از افسران پلیس در این استان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک منبع امنیتی اعلام کرد که در موج جدیدی از خشونت ها در مناطق مختلف جنوب شرقی ترکیه ۱ کودک، ۳ غیرنظامی و ۲ افسر پلیس کشته شدند. 

منبع امنیتی مذکور در این باره گفت: به دنبال انفجار یک بمب کنار جاده ای در استان «دیاربکر» هنگام عبور سربازان، ۱ کودک کشته و یک غیرنظامی مجروح شدند.

منبع امنیتی فوق ادامه داد: گروهی از مهاجمان در حومه استان دیاربکر به گروهی از افسران پلیس آتش گشودند، ۱ افسر را کشته و افسر پلیس دیگر را مجروح کردند. این منبع، پ ک ک را مسئول این عملیات اعلام کرده است.

در منطقه «سیلوپی» واقع در جنوب شرقی استان دیاربکر نیز پس از شلیک نیروهای پلیس ترکیه به سمت یک خانه، ۳ غیرنظامی جان خود را از دست دادند.

هنوز علت تیراندازی پلیس به این خانه معلوم نشده است.

خبرگزاری «دوگان» در ترکیه نیز اعلام کرد: در درگیری دیگری در استان مذکور، ۱ نیروی پلیس کشته و ۴ پلیس دیگر مجروح شدند.

کد مطلب 2899785

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