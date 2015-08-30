انفجار بمب کنارجاده ای در دیاربکر/تیراندازی به افسران پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک منبع امنیتی اعلام کرد که در موج جدیدی از خشونت ها در مناطق مختلف جنوب شرقی ترکیه ۱ کودک، ۳ غیرنظامی و ۲ افسر پلیس کشته شدند.

منبع امنیتی مذکور در این باره گفت: به دنبال انفجار یک بمب کنار جاده ای در استان «دیاربکر» هنگام عبور سربازان، ۱ کودک کشته و یک غیرنظامی مجروح شدند.

منبع امنیتی فوق ادامه داد: گروهی از مهاجمان در حومه استان دیاربکر به گروهی از افسران پلیس آتش گشودند، ۱ افسر را کشته و افسر پلیس دیگر را مجروح کردند. این منبع، پ ک ک را مسئول این عملیات اعلام کرده است.

در منطقه «سیلوپی» واقع در جنوب شرقی استان دیاربکر نیز پس از شلیک نیروهای پلیس ترکیه به سمت یک خانه، ۳ غیرنظامی جان خود را از دست دادند.

هنوز علت تیراندازی پلیس به این خانه معلوم نشده است.

خبرگزاری «دوگان» در ترکیه نیز اعلام کرد: در درگیری دیگری در استان مذکور، ۱ نیروی پلیس کشته و ۴ پلیس دیگر مجروح شدند.