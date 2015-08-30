  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۸ شهریور ۱۳۹۴، ۲۲:۰۴

سوزان رایس با نواز شریف دیدار کرد

سوزان رایس با نواز شریف دیدار کرد

«سوزان رایس» مشاور امنیت ملی آمریکا با نخست وزیر پاکستان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «سوزان رایس» مشاور امنیت ملی آمریکا امروز در دیدار با «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان در خصوص حملاتی که شبه نظامیان از خاک پاکستان آغاز کرده اند ابراز نگرانی کرد.

در بیانیه منتشر شده دفتر نخست وزیر پاکستان آمده است: رایس از تلاش های پاکستان در مبارزه با تروریسم و افراطی گری تقدیر کرد و موفقیت این کشور را ستود.

در این دیدار «سرتاج عزیز» مشاور عالی نخست وزیر در امور امنیتی نیز حضور داشت.

مقامات عالیرتبه پاکستان نیز اعلام کردند که بیانیه مربوط به جزئیات نشست به زودی منتشر خواهد شد.

بنا بر اعلام منابع رسمی، مشاور امنیت ملی آمریکا قرار است با دیگر مقامات بلندپایه پاکستان از جمله سران بلندپایه نظامی این کشور دیدار کند.

کد مطلب 2899790

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها