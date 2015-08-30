سوزان رایس با نواز شریف دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «سوزان رایس» مشاور امنیت ملی آمریکا امروز در دیدار با «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان در خصوص حملاتی که شبه نظامیان از خاک پاکستان آغاز کرده اند ابراز نگرانی کرد.

در بیانیه منتشر شده دفتر نخست وزیر پاکستان آمده است: رایس از تلاش های پاکستان در مبارزه با تروریسم و افراطی گری تقدیر کرد و موفقیت این کشور را ستود.

در این دیدار «سرتاج عزیز» مشاور عالی نخست وزیر در امور امنیتی نیز حضور داشت.

مقامات عالیرتبه پاکستان نیز اعلام کردند که بیانیه مربوط به جزئیات نشست به زودی منتشر خواهد شد.

بنا بر اعلام منابع رسمی، مشاور امنیت ملی آمریکا قرار است با دیگر مقامات بلندپایه پاکستان از جمله سران بلندپایه نظامی این کشور دیدار کند.