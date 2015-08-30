۱۱ سد لاستیکی در گیلان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، محمد علی نجفی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در وزارت نیرو به منظور اثبات میزان سهم گیلان از حوزه آبریز سفیدرود تصریح کرد: سهم گیلان از حوزه آبریز سفیدرود در سال های قبل دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب بود که این میزان در سال های اخیر به هزار و ۱۰۰ میلیون مترمکعب تقلیل پیدا کرد.

وی افزود: خوشبختانه توانستیم طی جلسات متعدد که با حضور ۹ استاندار استان های واقع در حوزه آبریز سفیدرود برگزار شد، سهم گیلان را به هزار و ۶۰۰ میلیون مترمکعب افزایش دهیم.

نجفی به مشکلات موجود در تأمین آب شالیزارهای استان اشاره و خاطر نشان کرد: براساس مصوبات سفر رئیس جمهور به گیلان ۱۱ سد لاستیکی به منظور کاهش مشکلات آب مزارع در استان به بهره برداری می رسد.

استاندار گیلان به کسب رتبه برتر در بهبود فضای کسب و کار اشاره و تصریح کرد : وجود همدلی و همزبانی بین مردم و مسئولین یکی از علل کسب رتبه برتر در هفت فصل متوالی در بهبود فضای کسب و کار استان است.