محرم نویدکیا در تمرین تیم سپاهان شرکت نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، بر خلاف شایعات مطرح شده درباره حضور محرم نویدکیا در تمرین عصر امروز تیم سپاهان، وی در این تمرین حاضر نشد.

گفته می‌شد محرم نویدکیا عصر امروز در نخستین جلسه تمرینی سپاهان بعد از تعطیلات چهار روزه این تیم اصفهانی شرکت می‌کند.

رسول خوروش، سرپرست سپاهان عصر روز گذشته در گفتگو با مهر درباره شایعه حضور نویدکیا در تمرین سپاهان اعلام کرد که این موضوع را از رسانه‌های گروهی شنیده است.

با این حال در روزهای گذشته شایعه بازگشت نویدکیا به تمرین سپاهان جدی‌تر شد اما امروز تمرین سپاهان بدون حضور وی برگزار شد.

تیم سپاهان بعد از پیروزی روز سه‌شنبه خود مقابل سایپای البرز، به مدت چهار روز استراحت کرد و تمرینات این تیم اصفهانی عصر امروز بعد از چهار روز استراحت از سر گرفته شد.

سپاهانی‌ها امروز بعد از چند روز به تمرین پرداختند تا برای آغاز دیدارهای خود در مسابقات جام حذفی و لیگ برتر آماده شوند.

قرار است تیم اصفهانی به مدت دو هفته در اصفهان به تمرین بپردازد و بعد از آن در مسابقات حاضر شود.