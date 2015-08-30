فاز اول دوبانده کردن محور رفسنجان – نوق افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست اداره راه و شهرسازی شهرستان رفسنجان عصر یکشنبه در این مراسم گفت: طول کل این پروژه بیش از هشت کیلومتر بوده که کل اعتیار آن ۳۸ میلیارد ریال است.

علی عباسی پور با بیان اینکه تاکنون ۲۰ میلیارد ریال برای این محور هزینه شده است، افزود: در سفر امروز استاندار کرمان به رفسنجان درباره چگونگی دو بانده کردن جاده نوق تا جوادیه فلاح نیز بحث و بررسی شد.

سرپرست اداره راه و شهرسازی رفسنجان تصریح کرد: محور رفسنجان – نوق دومین محور حادثه خیز استان بود که خوشبختانه با دو بانده کردن بخشی از آن و رفع نقاط حادثه خیز، تلفات این محور کاهش یافته است.

بهره برداری از چاه آب بهداشتی جهان آباد بخش فردوس

همچنین در سفر استاندار کرمان به رفسنجان، چاه آب بهداشتی جهان آباد بخش فردوس رفسنجان به بهره برداری رسید

بخشدار فردوس در این رابطه در جمع خبرنگاران گفت: این طرح با اعتباری بالغ بر ۶.۵ میلیارد ریال افتتاح شده است که ۲.۵ میلیارد ریال برای حفر چاه و تجهیزات، دو میلیارد برای خط انتقال آب هزینه شده است و دو میلیارد ریال هم هزینه ها جانبی شده است.

مصطفی کدخدایی افزود: این چاه آب بهداشتی نیاز جمعیت دو روستای محمودیه و جهان آباد بخش فردوس با جمعیت ۷۳۴ نفر را تامین می کند.

بازدید استاندار کرمان از منزل پدری آیت الله هاشمی رفسنجانی

استاندار کرمان همچنین در بازدید از شهر بهرمان، از منزل پدری آیت الله هاشمی رفسنجانی بازدید کرد.

علیرضا رزم حسینی ساعتی پیش با بدرقه امام جمعه و فرماندار شهرستان، رفسنجان را ترک کرد و به سفر یکروزه خود به رفسنجان پایان داد.