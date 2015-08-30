امام موسی صدر در اذهان می ماند/تاکید بر روابط قوی میان ۴ کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان در مراسم گرامیداشت سی و هفتمین سالروز ربوده شدن امام موسی صدر سخنرانی کرد.

بر اساس این گزارش، وی با تأکید بر لزوم همکاری دولت لیبی برای یافتن امام موسی صدر، تصریح کرد: تا زمانی که دولت لیبی به صورت جدی به همکاری با بیروت برای یافتن امام موسی صدر تَن ندهد، زیر بار عادی سازی روابط خود با این کشور نخواهیم رفت.

وی با بیان اینکه لبنان خواستار گفتگو با دولت لیبی در خصوص مسأله ناپدید شدن امام موسی صدر است، اظهار داشت: ما می خواهیم مقامات لیبیایی به صورت جدی این مسأله را دنبال تا به نتیجه برسند.

رئیس پارلمان لبنان با اشاره به تلاش ها برای یافتن امام موسی صدر، یادآور شد: مسأله امام موسی صدر با گذشت زمان از اذهان پاک نخواهد شد و ما تلاش ها برای یافتن وی را تکلیفی ملی و شرعی می دانیم.

نبیه بری در بخش دیگری از سخنان خود به توافق هسته ای میان ایران و ۱+۵ اشاره کرده و گفت: با این توافق، جهان وارد مرحله جدیدی شد.

وی ادامه داد: پس از این توافق، حقایق جدیدی در منطقه تثبیت شده اند و این بدان معناست که باید ثبات عمومی در جهان بازسازی شود؛ امیدواریم که با این توافق هرگونه سرمایه گذاری بر روی جنگ های کوچک متوقف شود.

رئیس پارلمان لبنان با بیان اینکه سوریه امروز تاوان مبارزه با تروریسم را پس می دهد، تصریح کرد: سوریه در قلب تمامی معادلات در منطقه است و تلاش ها برای مقایسه دولت دمشق با پدیده تروریسم، تلاش شومی است که با هدف تجزیه این کشور صورت می گیرد.

بری همچنین بر لزوم تحکیم روابط میان ایران، مصر، عربستان و سوریه برای حل بحران های کنونی در منطقه تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به بحران یمن و حملات وحشیانه آل سعود به این کشور اظهار داشت: امیدواریم که میانجی گیری های عمان در نهایت منجر به حل بحران یمن و توقف حملات به این کشور شود.

رئیس پارلمان لبنان در پایان سخنان خود به تحولات داخلی این کشور و تظاهرات اعتراضی اخیر در بیروت نیز اشاره کرده و گفت: تظاهرات مسالمت آمیز حق طبیعی مردم است؛ در مقابل، مسئولان نیز باید مسئولیت خود در قبال حل بحران به وجود آمده را قبول کنند.