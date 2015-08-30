دندانپزشکان عمومی ایران در برج میلاد گردهم می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید جلیل صدر در نشست خبری دهمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران که قرار است از ۱۰ تا ۱۳ شهریور ماه جاری در مرکز همایش های برج میلاد برگزار می شود، گفت: این کنگره در ۶ سالن در برج میلاد برگزار خواهد شد و در هرکدام از این سالن‌ها ۴ پنل تخصصی در روز خواهیم داشت که در مجموع ۵۲ پنل طی ۳ روز در این همایش برگزار خواهد شد که بیش از ۲۲۰ سخنران در این پنل‌ها به سخنرانی و بحث و تبادل‌نظر در موضوعات مربوط به مسائل روز دندانپزشکی خواهند پرداخت.

وی افزود:‌ پنج پنل تحقیقات و نوآوری نیز در این همایش به محققان جوان و پژوهشگران اختصاص داده‌شده است، همچنین تعدادی کارگاه خواهیم داشت که در برخی از آنها برای نمونه بر روی بیماران اعمال جراحی انجام خواهد شد.

دبیر علمی دهمین کنگره دندانپزشکان عمومی ایران ادامه داد: انواع قالب‌گیری، دندانپزشکی زیبایی، ایمپلنت‌ها و مباحث مربوط به بهداشت و پیشگیری از نمونه‌ موضوعات این پنل‌ها است. همچنین یکی دیگر از مهم‌ترین مباحث این همایش آنکولوژی دندانپزشکی است که در ارتباط با بیمارانی است که تحت شیمی‌ درمانی و رادیوتراپی قرار دارند.

جلسات پرسش و پاسخ نیز برای تبادل‌نظر و بحث در زمینه‌های کاربردی و علمی دندان‌پزشکان در این همایش برگزار خواهد شد.

وی افزود: ۴۵۰ مقاله به دفتر این کنگره ارسال‌شده که این مقالات در ۱۰ رشته تخصصی تقسیم و حدود ۲۰۰ مقاله برای ارائه و سخنرانی در کنگره انتخاب‌شده است. همچنین ۳۲ مقاله در سالن‌های جداگانه‌ای در پنل‌های تخصصی ارائه خواهد شد و ۴۲ مقاله در قالب پوستر به نمایش در خواهد آمد.

امتیاز بازآموزی این کنگره ۲۰ امتیاز و برای تمام گروه‌های تخصصی منظور می‌شود.