نخستین بوستان بانوان پلدختر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار پلدختر عصر یکشنبه در مراسم افتتاح این طرح گفت: عملیات اجرایی بوستان بانوان در اواخر سال ۹۳ آغاز و این پارک در پنج هزار متر مربع زمین احداث شده است.

جهانگیر اکبری افزود: برای راه اندازی این پارک تا کنون مبلغ دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات ماده ۱۸۰ و جاری شهرداری هزینه شده است.

وی ادامه داد: در نظر داریم در حاشیه دیواره بوستان بانوان پیست دوچرخه سواری راه اندازی شود.

شهردار پلدختر گفت: هدف از احداث این پارک در نظر گرفتن مکانی مناسب برای استفاده اختصاصی بانوان است، پارکی که در آن بانوان راحت باشند و با فراغ بال بیشتر به امر ورزش و تفریحات سالم اهتمام بورزند.

عضو شورای اسلامی شهر پلدختر نیز در این مراسم گفت: نیمی از هر جامعه را بانوان تشکیل می دهند که برای ارتقا و حفظ سلامت روحی و روانی بانوان نیاز به امکانات ورزشی و تفریحی به ویژه پارک بانوان است.

ماندانا آکسونیان افزود: شهرستان پلدختر، شهرستانی است که جمعیت جوانی دارد و یکی از دغدغه های بانوان این شهرستان عدم وجود پارک بانوان بود و به یک مطالبه به حق تبدیل شده بود.

وی گفت: با تلاش شهردار و دیگر مسئولان شهرستان امروز فاز اول پارک بانوان به مرحله اجرا در آمد و قرار است، فاز دوم آن که طراحی و نقاشی دیوارها است اجرا شود تا محلی برای بازی کودکان هم باشد.

امام جمعه پلدختر در مراسم افتتاح این پارک به جمعیت و نقش زنان در صحنه های مختلف کشور اشاره و بر ضرورت توجه به نیازهای این قشر در حوزه های مختلف تاکید کرد و خواستار توجه بیشتر در این خصوص شد.

حجت الاسلام محمد سوری افزود: در اسلام زنان از جایگاه والایی برخوردارند و این امر بیانگر اهمیت نقش زنان در جامعه اسلامی است، زنان و دختران ایران اسلامی با پیروی از سیره حضرت زهرا(س) که نجات بخش جامعه بشری است در برابر توطئه های دشمنان بایستند.

وی گفت: در یک جامعه پویا باید به ورزش توجه شود زیرا ورزش و تحرک باعث ایجاد نشاط در مردم و جوانان می شود.

فرماندار پلدختر نیز در این مراسم گفت: بانوان به دلیل نبود امکانات و فضای مناسب و امن در معرض انواع بیماری ها از جمله پوکی استخوان به دلیل کم تحرکی و ورزش نکردن هستند، این پارک می تواند گزینه مناسبی برای تفریح، نشاط و ورزش بانوان شهر پلدختر باشد.

قدرت اله ترابی نژاد افزود: در یک محیط شهری وجود فضا و بستری مناسب برای پرداختن به مسائلی مانند ورزش و تفریح برای بانوان باعث روحیه شاد در بانوان می شود و این به نوبه خود سبب می شود که جامعه زنان با نشاط بیشتر و سالمتر در جامعه و خانواده وظایف خود را انجام دهند.

وی گفت: راه اندازی و تجهیز پارک بانوان باید به گونه ای باشد که تنها محل نشستن و استراحت نباشد بلکه محل و مکانی برای پرداختن به مسائل مختلف از لحاظ فرهنگی، آموزشی و هنری باشد که در این زمینه باید راهکارهای لازم اندیشیده شود.